Туристский информационный центр Мурманской области продолжит работу в праздничные дниВыбор идеальной однушки в аренду в Лангепасе
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)28.12.23 10:00

Наставничество для отечественной экономики – это …ключевой элемент развития страны в целом – Владимир Путин

Вчера в Кремле под руководством президента Владимира Путина состоялось заседание Государственного Совета России по вопросу о повышении роли и престижа педагога и наставника. Вместе с членами правительства, главами организаций, институтов, субъектов Федерации участие принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава государства поблагодарил учителей и всех, кто посвящает свою жизнь становлению новых поколений граждан России, и призвал обсудить, что нужно сделать для развития всероссийского движения наставников.

«Для нашего суверенитета это так же важно, как и повышение качества преподавания, внедрение в образовательный процесс передовых технологий. Наставничество для отечественной экономики – это новое качество роста, сокращение издержек, повышение производительности труда, а это, как всем известно, ключевой элемент развития страны в целом. Это подготовка квалифицированных кадров, которые сейчас критически необходимы нашим предприятиям. Важно сохранить именно живой дух наставничества. Ни в коем случае нельзя загонять это движение в бюрократические рамки, превращать в какую-то принудиловку. Напротив, нужно создавать такие условия, чтобы как можно больше людей искренне стремились взять на себя эту почётную миссию: передавать опыт, наставлять, в самом хорошем смысле вести за собой других», – подчеркнул Владимир Путин.

По итогам заседания губернатор Андрей Чибис отметил, что тема принципиально важна для развития и устойчивости страны.

«Дал поручение своим коллегам среди тех, кто ушёл на пенсию, но готов быть наставником, помогать молодым педагогам и врачам, запустить систему наставничества и дополнительного финансирования. Двигаемся дальше», – прокомментировал Андрей Чибис.

В Мурманской области в том числе в рамках плана «На Севере – жить» успешно реализуется система ранней профориентации школьников и студентов, проводятся курсы уроков о регионе, его экономике и роли для страны, экскурсии на предприятия и производства. Кроме того, реализуется федеральный проект «Профессионалитет», в рамках которого ряд образовательных учреждений вошёл в состав образовательных кластеров и получает поддержку на развитие. Всего за четыре года обновили и создали в колледжах 88 лабораторий различной направленности. В работе по обновлению инфраструктуры системы образования и реализации программы наставничества активно задействованы крупнейшие работодатели региона: «ФосАгро» (КФ АО «Апатит»), ГМК «Норильский никель» («Кольская ГМК), МХК «ЕвроХим» («Ковдорский ГОК»), ПАО «НОВАТЭК», ГК «Росатом» («Кольская АЭС») и другие. При их поддержке обновляются лаборатории и мастерские, ремонтируются корпуса и общежития, спортзалы, создаются инженерные классы, проводится практика для студентов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также в Кремле состоялась ежегодная акция «Ёлка желаний». Губернатор Андрей Чибис исполнит мечты Артемия из Мурманска, дочери Героя России Алисы и маленького Игоря из подшефного региону Приморского района Запорожской области.

 

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73188/videos

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рекрутинг 2023: тренды и перспективы
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Владимир Шумкин
15.12.23 21:52
А у кого вы взяли информацию о 4 конференции " Природа и культура Севера" Дайте, пожалуйста, их мейл и я к ним обращусь. *** На этом мероприятии были журналисты телередакции "Арктик-ТВ", поэтому Вы
Комментарий к новости:Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье
Евгений Викторович
15.12.23 18:28
Мечтателям, называющим такой размер МРОТ, надо сразу же говорить о повышенном размере платы за ЖКУ и цены на куриные яйца. И все останутся при своих интересах: мы уже были в период перестройки милли
Комментарий к новости:Москва и Владивосток — за МРОТ более 45 тысяч рублей в месяц
Шумкин Владимир
15.12.23 14:39
Уважаемая редакция, буду очень признателен, если пришлёте (при наличии) полную запись экскурсионного выступления Павла Иванова во время конференции 14.12.2023 в МОКМ. *** Наши журналисты не работали
Комментарий к новости:В Мурманске стартовала пятая научно-практическая конференция «Природное и культурное наследие арктических регионов»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как трудоустроить сотрудника, находящегося за рубежом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Большинство жителей СЗФО планируют сделать коллегам недорогие новогодние подарки-PRO Валюту (16+)Рубль укрепляется на фоне спроса на нацвалюту компаниями-экспортерами и позитива на мировых фондовых рынках-PRO Энергетику (18+)Ростинская котельная отмечает 70-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Совет Федерации одобрил законы об уголовной и административной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика