Наставничество для отечественной экономики – это …ключевой элемент развития страны в целом – Владимир Путин

Вчера в Кремле под руководством президента Владимира Путина состоялось заседание Государственного Совета России по вопросу о повышении роли и престижа педагога и наставника. Вместе с членами правительства, главами организаций, институтов, субъектов Федерации участие принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава государства поблагодарил учителей и всех, кто посвящает свою жизнь становлению новых поколений граждан России, и призвал обсудить, что нужно сделать для развития всероссийского движения наставников.

«Для нашего суверенитета это так же важно, как и повышение качества преподавания, внедрение в образовательный процесс передовых технологий. Наставничество для отечественной экономики – это новое качество роста, сокращение издержек, повышение производительности труда, а это, как всем известно, ключевой элемент развития страны в целом. Это подготовка квалифицированных кадров, которые сейчас критически необходимы нашим предприятиям. Важно сохранить именно живой дух наставничества. Ни в коем случае нельзя загонять это движение в бюрократические рамки, превращать в какую-то принудиловку. Напротив, нужно создавать такие условия, чтобы как можно больше людей искренне стремились взять на себя эту почётную миссию: передавать опыт, наставлять, в самом хорошем смысле вести за собой других», – подчеркнул Владимир Путин.

По итогам заседания губернатор Андрей Чибис отметил, что тема принципиально важна для развития и устойчивости страны.

«Дал поручение своим коллегам среди тех, кто ушёл на пенсию, но готов быть наставником, помогать молодым педагогам и врачам, запустить систему наставничества и дополнительного финансирования. Двигаемся дальше», – прокомментировал Андрей Чибис.

В Мурманской области в том числе в рамках плана «На Севере – жить» успешно реализуется система ранней профориентации школьников и студентов, проводятся курсы уроков о регионе, его экономике и роли для страны, экскурсии на предприятия и производства. Кроме того, реализуется федеральный проект «Профессионалитет», в рамках которого ряд образовательных учреждений вошёл в состав образовательных кластеров и получает поддержку на развитие. Всего за четыре года обновили и создали в колледжах 88 лабораторий различной направленности. В работе по обновлению инфраструктуры системы образования и реализации программы наставничества активно задействованы крупнейшие работодатели региона: «ФосАгро» (КФ АО «Апатит»), ГМК «Норильский никель» («Кольская ГМК), МХК «ЕвроХим» («Ковдорский ГОК»), ПАО «НОВАТЭК», ГК «Росатом» («Кольская АЭС») и другие. При их поддержке обновляются лаборатории и мастерские, ремонтируются корпуса и общежития, спортзалы, создаются инженерные классы, проводится практика для студентов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также в Кремле состоялась ежегодная акция «Ёлка желаний». Губернатор Андрей Чибис исполнит мечты Артемия из Мурманска, дочери Героя России Алисы и маленького Игоря из подшефного региону Приморского района Запорожской области.

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73188/videos