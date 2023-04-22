Нас удивляют братья наши меньшие: слон-футболист, редкий ушастый гриф и гигантские кроликиВ Мурманске пройдёт торжественный митинг в рамках патриотического проекта «НАША ВЕЛИКАЯ РОДИНА»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)22.04.23 13:00

Наставничество на АО «ММТП»: главное в жизни – мечтать и идти к своей цели

Ровно год назад студенты факультета «Строительство, энергетика и транспорт» Мурманского государственного технического университета, обучающиеся по направлению «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», Илья Халяпин и Кирилл Самойленко пришли на работу в АО «Мурманский морской торговый порт». За пару месяцев до этого они посетили старейшее предприятие Мурманска с обычной экскурсией для студентов. В тот момент им и предложили попробовать свои силы в качестве стажёров инженера-конструктора Комплекса механизации АО «ММТП». Ребята попробовали и остались.

Это был первый подобный опыт в Мурманском морском торговом порту.

«Помню наше первое задание, которое мы получили в порту: надо было заменить гидроцилиндры на грейфере. Мы, наверное, триста раз ходили и замеряли их, изучали механизм и его конструкцию, да и просто учились пользоваться инструментом», - улыбается Илья.

Он – мурманчанин, выпускник гимназии №3. Работать с механизмами – мечта детства, которая появилась, благодаря отцу. У Кирилла ситуация похожая – с юных лет вместе с отцом ковырялся в машинах. Чтобы воплотить мечту в жизнь, даже переехал из Выборга в Мурманск.

«Однажды в порту нам поручили разработать план производства работ по перегону портального крана. Надо было учесть всё - вплоть до того, кто и где должен стоять в момент выполнения работ. А потом мы присутствовали при его выполнении. Наверное, тогда мы впервые почувствовали гордость за свою работу», - говорит Кирилл Самойленко.

Ребята рассказывают, что и это, и другие задания они не смогли бы выполнить без помощи и поддержки старших товарищей. Особое внимание к молодым специалистам – со стороны их наставника ведущего инженера-конструктора Комплекса механизации АО «ММТП» Ольги Васильевой, которая помогает ребятам с первых дней их работы в порту.

«За прошедший год ребята, конечно, повзрослели: можно сказать, прочувствовали, куда пришли, получили определенный опыт, влились в производственный процесс. Причём сначала они не очень им интересовались, а теперь по-настоящему воодушевлены. Ребята коммуникабельны, поэтому с ними легко. Они любознательны. Даже если чего-то не знают, то разберутся, выяснят и обязательно найдут решение. С ними интересно, потому что и мне самой приходится готовиться, освежать знания. Часто вместе ищем ответы на сложные вопросы. И еще - они очень ответственные, что особенно радует», - рассказала Ольга Васильева.

Наставничество на предприятии – это важнейшее направление работы, которому в Мурманском морском торговом порту уделяется большое внимание. Ольга Петровна впервые выступает в роли наставника. До этого читала лекции в Учебно-курсовом комбинате АО «ММТП» по основам технических знаний – черчению, технической механике, материаловедению. Она считает, что секрет хорошего специалиста – в том, чтобы не стесняться, не бояться, не лениться учиться, осваивать теорию и практику. И еще важно чувствовать поддержку коллег, потому что любой проект – это коллективная работа, а консультантами конструктора выступают все специалисты порта: механики, строители и другие.

«Сразу стать инженером-конструктом невозможно, но у Ильи и Кирилла есть для этого все шансы. У них хорошая школьная и университетская база. По-человечески и профессионально могу сказать, что ребята толковые и отзывчивые. И скромные. Уверена, что они справятся», - отметила Ольга Васильева.

Учёба, работа, сон – таков сейчас стандартный распорядок дня у Ильи и Кирилла. Совсем скоро им предстоит защита дипломов. У Ильи он называется «Внедрение автономной коммунальной техники», у Кирилла – «Модернизация перекрестков». Сразу после этого Илья придёт в порт, где уже перешёл с позиции стажёра на должность инженера. Кирилл планирует вернуться в АО «ММТП» после срочной службы в армии. В планах – повышать уровень знаний и компетенций. И ещё, добавляют ребята, самое главное в жизни, не переставать мечтать и идти к своей цели.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251584%2Fwall-149919532_3136

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Внутренняя трудовая мобильность: в какие регионы страны готовы ехать россияне ради высокой зарплаты и новой работы
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Владислав
14.04.23 17:42
Говорить красиво это одно, а что то сделать для людей это обсолютно другое. Человек может быть и с двойками в аттестате, но добрый и знающий своё дело, а может быть отличником который только рот умеет
Комментарий к новости:Как стать помощником депутата за месяц
Илона
14.04.23 09:25
«Психолог». Влезла и сломала не одну судьбу.
Комментарий к новости:Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой
Ольга
14.04.23 08:58
Александр Александрович, поклон вам и уважение за вашу творческую работу в театре.
Комментарий к новости:Александр Водопьянов, актёр, режиссёр, педагог и заслуженный артист России: его первое выступление смотрел всего один зритель, или Творческий путь нашего земляка
-Правовая консультация (18+)Стоит ли идти в отпуск в мае и как увеличить отпускные?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)19:00«На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Художественный фильм (16+)20:30«Итоги». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Внутренняя трудовая мобильность: в какие регионы страны готовы ехать россияне ради высокой зарплаты и новой работы-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 13 копеек, евро теряет 11 копеек-PRO Энергетику (18+)На Верхне-Туломской ГЭС начался монтаж гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Госдума приняла закон о наделении родителей участников СВО правом на кредитные каникулы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика