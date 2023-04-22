Наставничество на АО «ММТП»: главное в жизни – мечтать и идти к своей цели

Ровно год назад студенты факультета «Строительство, энергетика и транспорт» Мурманского государственного технического университета, обучающиеся по направлению «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», Илья Халяпин и Кирилл Самойленко пришли на работу в АО «Мурманский морской торговый порт». За пару месяцев до этого они посетили старейшее предприятие Мурманска с обычной экскурсией для студентов. В тот момент им и предложили попробовать свои силы в качестве стажёров инженера-конструктора Комплекса механизации АО «ММТП». Ребята попробовали и остались.

Это был первый подобный опыт в Мурманском морском торговом порту.

«Помню наше первое задание, которое мы получили в порту: надо было заменить гидроцилиндры на грейфере. Мы, наверное, триста раз ходили и замеряли их, изучали механизм и его конструкцию, да и просто учились пользоваться инструментом», - улыбается Илья.

Он – мурманчанин, выпускник гимназии №3. Работать с механизмами – мечта детства, которая появилась, благодаря отцу. У Кирилла ситуация похожая – с юных лет вместе с отцом ковырялся в машинах. Чтобы воплотить мечту в жизнь, даже переехал из Выборга в Мурманск.

«Однажды в порту нам поручили разработать план производства работ по перегону портального крана. Надо было учесть всё - вплоть до того, кто и где должен стоять в момент выполнения работ. А потом мы присутствовали при его выполнении. Наверное, тогда мы впервые почувствовали гордость за свою работу», - говорит Кирилл Самойленко.

Ребята рассказывают, что и это, и другие задания они не смогли бы выполнить без помощи и поддержки старших товарищей. Особое внимание к молодым специалистам – со стороны их наставника ведущего инженера-конструктора Комплекса механизации АО «ММТП» Ольги Васильевой, которая помогает ребятам с первых дней их работы в порту.

«За прошедший год ребята, конечно, повзрослели: можно сказать, прочувствовали, куда пришли, получили определенный опыт, влились в производственный процесс. Причём сначала они не очень им интересовались, а теперь по-настоящему воодушевлены. Ребята коммуникабельны, поэтому с ними легко. Они любознательны. Даже если чего-то не знают, то разберутся, выяснят и обязательно найдут решение. С ними интересно, потому что и мне самой приходится готовиться, освежать знания. Часто вместе ищем ответы на сложные вопросы. И еще - они очень ответственные, что особенно радует», - рассказала Ольга Васильева.

Наставничество на предприятии – это важнейшее направление работы, которому в Мурманском морском торговом порту уделяется большое внимание. Ольга Петровна впервые выступает в роли наставника. До этого читала лекции в Учебно-курсовом комбинате АО «ММТП» по основам технических знаний – черчению, технической механике, материаловедению. Она считает, что секрет хорошего специалиста – в том, чтобы не стесняться, не бояться, не лениться учиться, осваивать теорию и практику. И еще важно чувствовать поддержку коллег, потому что любой проект – это коллективная работа, а консультантами конструктора выступают все специалисты порта: механики, строители и другие.

«Сразу стать инженером-конструктом невозможно, но у Ильи и Кирилла есть для этого все шансы. У них хорошая школьная и университетская база. По-человечески и профессионально могу сказать, что ребята толковые и отзывчивые. И скромные. Уверена, что они справятся», - отметила Ольга Васильева.

Учёба, работа, сон – таков сейчас стандартный распорядок дня у Ильи и Кирилла. Совсем скоро им предстоит защита дипломов. У Ильи он называется «Внедрение автономной коммунальной техники», у Кирилла – «Модернизация перекрестков». Сразу после этого Илья придёт в порт, где уже перешёл с позиции стажёра на должность инженера. Кирилл планирует вернуться в АО «ММТП» после срочной службы в армии. В планах – повышать уровень знаний и компетенций. И ещё, добавляют ребята, самое главное в жизни, не переставать мечтать и идти к своей цели.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251584%2Fwall-149919532_3136