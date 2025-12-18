Настольная игра «Расскажи историю» из Мурманской области вошла в число лучших туристических сувениров России

Авторская настольная игра «Расскажи историю» мурманской предпринимательницы Юлии Приказчиковой заняла второе место на Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир». Итоги конкурса были подведены в рамках международного форума гостеприимства регионов «Интурмаркет. Зима» в Санкт-Петербурге.

Проект-победитель создан при поддержке гранта регионального минкульта в рамках губернаторского плана «На Севере — Жить!» на стартапы креативных предпринимателей. «Расскажи историю» — это образовательная настольная игра, которая позволяет участникам в увлекательной форме знакомиться с историей заселения и освоения региона. Карты игры содержат подробную информацию о коренных жителях Кольского полуострова, особенностях их языка, религии и ведения хозяйства.

Всего в финале конкурса было представлено более 1000 сувениров из 71 региона России и Беларуси. Мурманскую область представляли более 20 мастеров креативных индустрий, девять из которых заняли призовые места в различных номинациях.

Напомним, в 2024 году настольная игра «Расскажи историю» северянки вошла в десятку победителей Всероссийского конкурса «Культурный код России» от «Wildberries».

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проводится ежегодно с 2015 года и включает окружные этапы, региональные конкурсы и общенациональный финал. Участие в нём принимают авторы и производители туристических сувениров, мастера народных художественных промыслов, музеи и учреждения со всей России.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558907/#&gid=1&pid=3