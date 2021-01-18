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Мурманская область. Арктика (16+)18.01.21 16:00

Настоящий цифровой Госплан по Северному морскому пути запустят в апреле

Цифровой двойник транспортной системы Северного морского пути  планируется представить до конца апреля текущего года. Об этом сообщил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков, передает ТАСС.

Как сообщается на сайте ФРДВ, фонд совместно с ВЭБ.РФ, Минвостокразвития и Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова разрабатывает цифровую платформу «Арктик Лабс». Её основой станет цифровой двойник Северного морского пути – динамическая математическая модель, позволяющая разрабатывать сценарии развития как всей Арктики, так и отдельных территорий, логистических маршрутов.

«Прототип системы уже готов, мы сейчас его обкатываем. Давайте возьмём время до конца апреля, <...> мы представим уже рабочую систему полностью оцифрованного двойника транспортной системы Северного морского пути и будем планомерно добавлять туда социальный, экономический и даже экологический модули. Поэтому обещание запустить настоящий цифровой Госплан (мы для себя это называем «Госплан XXI века») будет исполнено», – сказал он на Гайдаровском форуме.

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