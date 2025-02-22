«Настроение – весна!» - яркий и вдохновляющий концерт состоится в «Кировке»

Мурманский областной Дворец культуры имени С.М. Кирова 6 апреля в 16.00 приглашает мурманчан и гостей города на яркий и вдохновляющий концерт «Настроение – весна!», в котором примут участие члены клуба авторской песни «Пять углов».

Кто же из нас не любит весну? Это время, когда природа пробуждается от зимней спячки, а душе становится тепло и радостно. Мы все мечтаем о теплой погоде, о зелени, о первых солнечных лучах, которые ловят наши лица, даже если за окном все еще лежит снежный покров. Весна — это не просто сезон, это состояние души.

Как пишет vk.com/odkkirova, этот концерт поможет северянам окунуться в атмосферу весеннего настроения, которая наполнит зал яркими красками и свежестью. На концерте можно будет насладиться мелодиями, полными жизненной мудрости и нежности, песнями, которые вдохновляют и дарят надежду. Мы поможем вам стряхнуть с себя последние крупицы зимнего холода и подарим ту долю тепла, которой так не хватает в повседневной жизни. Почувствуйте этот волшебный момент, когда сердце начинает биться быстрее, когда радость порхает в груди, когда желания становятся столь острыми, как весенний ветерок.

В программе вечера вы услышите песни-размышления о жизни и любви — мелодии, которые затрагивают самые сокровенные уголки вашей души, заряжающие оптимизмом и светом.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457295216%2F2a8e4d3ba92bb793ed