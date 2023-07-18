Настроение и эмоции на «троечку». Мурманчане рассказали, на каком уровне стресса находятся

Аналитики hh.ru совместно с экспертами Alter замерили уровень стресса среди местных жителей и выяснили, как оценивают своё эмоционально состояние горожане, а также как оно изменилось за год.

Эмоции на «троечку»

Больше трети опрошенных (36%) местных жителей, согласно опросу, оценивают своё эмоциональное состояние на 3 из 5 баллов. Каждый четвёртый (25%) на двойку, 9% поставили своему эмоциональному фону низший бал (1). Ещё 24% чувствуют себя сносно и поставили 4 балла и лишь 6% оценили свои текущие эмоции и настроение на 5 баллов.

«При этом несмотря на такие не самые позитивные данные по сравнению с 2021 годом доля тех, кто оценивает своё эмоциональное состояние как хорошее в регионе выросла на 7%, а доля тех, кто оценивает своё состояние на двойку, наоборот, сократилась на 6%. В разрезе профессиональных сфер мы видим, что хуже всего с точки зрения эмоциональной стабильности и состояния дела обстоят у представителей сферы маркетинга, рекламы, пиара, консалтинга, управления персоналом, ИТ-сферы и стратегии. В этих сферах более 40% опрошенных поставили своим эмоциям в 2023 году лишь 1-2 балла из 5. С другой стороны, самые высокие оценки своему эмоциональному состоянию ставят строители, юристы, а также работники сферы образования», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Тревожность пока под контролем, но не у всех

Исследование показало такие результаты: жители Мурманской области оказались на 5 месте среди регионов СЗФО в рейтинге по достаточно высокому уровню тревоги: лишь 64% респондентов указали, что их уровень тревоги не поднимался выше 5-6 баллов из 10, где 0 – показатель абсолютного отсутствия тревоги, а 10 – максимальный уровень тревоги. В свою очередь самый высокий показатель тревожности также у петербуржцев – его отметили 17% респондентов. В Мурманской области 13% местных респондентов ответили наивысший уровень тревожности. Для сравнения: по России не испытывают и редко испытывают 64%, а постоянно находятся в этом нестабильном состоянии 12%. Самыми спокойными оказались жители Челябинской области (80%) и Красноярского края (75%).

В разрезе профессий наибольшая тревожность зафиксирована среди представителей ИТ-сектора (сразу 43%, то есть почти половина опрошенных), строительной сферы и недвижимости, маркетологов (по 42% в каждой сфере). Также достаточно часто нервничают представители сферы административного персонала и эйчары.

При этом по сравнению с прошлым годом больше половины опрошенных (51%) в регионе заявили, что они чувствуют значительное увеличение тревожности. Ещё 19%, то есть каждый пятый, заметили, что ощущают рост тревоги внутри себя, но не значительно. 14% заявили, что в целом ничего не изменилось за год. 5%, наоборот, указали, что стали меньше тревожится за последний год. И лишь 6% вообще не стрессовали в последнее время.