Настроение на рынке нефти в целом негативное, курс доллара США демонстрирует умеренный рост

Цены на нефть незначительно опускаются утром во вторник после резкого снижения по итогам предыдущей сессии, в результате которого котировки обновили двухнедельные минимумы.

Как пишет finmarket.ru, инвесторы обеспокоены отсутствием прямых мер стимулирования спроса со стороны властей Китая - на прошлой неделе они анонсировали масштабную программу, но лишь в виде поддержки долга местных органов власти.

Нефтяной рынок испытывает давление со стороны «привычных факторов, а аналитики по-прежнему сомневаются, что китайских стимулов будут достаточно для поддержки вялого спроса на нефть», отметил Робби Фрейзер из «Schneider Electric».

Дополнительным негативным фактором для рынков сырья в целом и для нефти в частности является укрепление курса доллара США.

«Настроение на рынке нефти в целом негативное. Укрепление доллара, опасения по поводу спроса и ожидания увеличения предложения давят на цены, - написал Уоррен Паттерсон из «ING». - Прогноз на следующий год может поменяться только в случае, если ОПЕК+ отложит запланированное увеличение поставок, или если США будут эффективно следить за соблюдением санкций против Ирана».

Кроме того, внимание трейдеров направлено на нефтяные отчёты и прогнозы ОПЕК, Международного энергетического агентства (МЭА) и Минэнерго США, которые будут обнародованы позднее на этой неделе.

Курс доллара США демонстрирует умеренный рост в парах с евро и фунтом стерлингов, а также слабо меняется к японской иене утром во вторник.

Трейдеры полагают, что победа Дональда Трампа на президентских выборах может подстегнуть инфляцию, тем самым помешав планам Федеральной резервной системы (ФРС) по снижению ключевой процентной ставки.

Внимание трейдеров направлено на данные о потребительских ценах в США в октябре, которые будут опубликованы в среду. Консенсус-прогноз, представленный «Trading Economics», предусматривает ускорение годовой инфляции до 2,6% с 2,4% в сентябре.

Также на этой неделе состоятся выступления многих членов руководства Федрезерва. На прошлой неделе ФРС снизила ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75% годовых.

По состоянию на 9.19 мск евро снизился к доллару на 0,22% - до $1,0632 по сравнению с $1,0655 на закрытие прошлой сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 95,43/99,09 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 24 копейки, средний курс продажи упал на 71 копейку. Лучшие курсы покупки составили 97,6-97,5 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 98,16-98,26 рубля за доллар.

Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром во вторник. Рубль растёт на фоне незначительного понижения на рынке нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,4615 рубля (-5,15 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,05 копейки ниже уровня действующего официального курса.