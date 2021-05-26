Настроение работающих жителей и соискателей СЗФО улучшается: самые оптимистичные - у медиков и работников из сферы продаж

Служба исследований hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, провела опрос и выяснила рабочие настроения сотрудников компаний России и, в частности, регионов СЗФО.

Для того чтобы выяснить, насколько стабильно и комфортно работники и соискатели ощущают себя на рынке труда, был разработан «индекс самочувствия», который отражает оценку текущего состояния (самочувствия) и ожиданий людей в ближайшей перспективе. Он складывается из пяти параметров, совокупный балл по которым позволил получить представление о положении сотрудников компаний и соискателей на рынке труда.

Свежие данные показывают, что настроения работников на российском рынке труда накануне II квартала 2021 г . вернулись на докризисный уровень: общий индекс самочувствия вырос на 0,03 пункта. Интересно, что сотрудники компаний Северо-Запада (за исключением Санкт-Петербурга и Ленобласти) в отношении работы настроены менее оптимистично, чем другие россияне. Их уровень самочувствия ниже общероссийского показателя и составляет (-0,01 пункта), но при этом выше более негативных настроений петербуржцев и жителей Ленобласти (-0,3). Самыми пессимистичными в настроениях во II квартале оказались москвичи и жители Московской области (-0,6).

«Весной 2020 года, в разгар пандемии и затяжного локдауна, многие сотрудники компаний как в регионах СЗФО, так и по всей России чувствовали себя неуверенно. В середине 2020 года большая часть компаний даже приостанавливала набор новых сотрудников на открытые вакансии включив, так называемый, отложенный спрос. Слишком сильна была неопределенность в «пандемийный» год. Но весной 2021-го настроения сотрудников компаний значительно улучшились. Работающие соискатели стали стабильнее чувствовать себя на текущем месте работы и меньше бояться увольнения. В разрезе профобластей самый высокий и положительный индекс самочувствия наблюдается у медработников и врачей (0,08 пункта), специалистов из сферы «Продажи», «Строительство», «Консультирование», «Автобизнес», «ИТ, телеком» и «Рабочий персонал». Наименее оптимистичны в общем настроении представители топ-менеджмента (-0,13 пункта, данная тенденция для этой категории работников продолжается с начала 2021 года), а также банковские работники, юристы и представители сферы искусства и масс-медиа», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.