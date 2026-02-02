Настроения в промышленности страны продолжают ухудшаться

Сводный индекс деловой среды Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в январе составил 44,1 пункта — на два пункта меньше, чем в декабре. И эта тенденция отмечается второй месяц подряд.

Как пишет kommersant.ru, сильнее всего на общий показатель повлияли личные оценки предпринимателей ситуации в отраслях, состояние дел в секторе B2G и в сфере логистики.

Опрос компаний РСПП также зафиксировал их выросшую решимость поднимать стоимость своей продукции в ответ на повышение закупочных цен.

Значимо на общем показателе сказалось падение индекса личных оценок делового климата — сразу на 5,4 пункта, до 33,7 пункта. Положительно его оценили лишь 4% опрошенных представителей компаний против 14% месяцем ранее. Это, как фиксируют аналитики РСПП, минимальное значение индекса личных оценок за последние 12 месяцев.

Ниже порога 50 пунктов, разделяющего области улучшения и ухудшения деловых настроений, после двух месяцев нахождения в положительной зоне опустился индекс B2G (поставки бизнеса государству и госкомпаниям). Индекс логистики также сдал свои позиции. В большей степени респондентов перестала устраивать как ситуация с доставкой товаров в целом.

Как отмечает «КоммерсантЪ», схожую не слишком позитивную картину демонстрируют результаты опроса от Института народнохозяйственного прогнозирования РАН: по его данным, лишь 31% промышленных предприятий (минимум с 2008–2009 годов) считают, что текущий уровень продаж укладывается в пределы нормы. При этом январский «Мониторинг предприятий», публикуемый ЦБ, зафиксировал улучшение оценок текущего спроса на продукцию компаний. Ожидания же предприятий на ближайшие три месяца, впрочем, такими позитивными не были.