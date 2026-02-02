Эхо аварии на ЛЭП: традиционные выездные встречи мурманчан с руководителями управлений административных округов были приостановлены, но продолжатся на текущей неделеТагил рулит, или В Апатитах прошёл ежегодный шоу-конкурс «Бешеная пила»
Настроения в промышленности страны продолжают ухудшаться

Сводный индекс деловой среды Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в январе составил 44,1 пункта — на два пункта меньше, чем в декабре. И эта тенденция отмечается второй месяц подряд.

Как пишет kommersant.ru, сильнее всего на общий показатель повлияли личные оценки предпринимателей ситуации в отраслях, состояние дел в секторе B2G и в сфере логистики.

Опрос компаний РСПП также зафиксировал их выросшую решимость поднимать стоимость своей продукции в ответ на повышение закупочных цен.

Значимо на общем показателе сказалось падение индекса личных оценок делового климата — сразу на 5,4 пункта, до 33,7 пункта. Положительно его оценили лишь 4% опрошенных представителей компаний против 14% месяцем ранее. Это, как фиксируют аналитики РСПП, минимальное значение индекса личных оценок за последние 12 месяцев.

Ниже порога 50 пунктов, разделяющего области улучшения и ухудшения деловых настроений, после двух месяцев нахождения в положительной зоне опустился индекс B2G (поставки бизнеса государству и госкомпаниям). Индекс логистики также сдал свои позиции. В большей степени респондентов перестала устраивать как ситуация с доставкой товаров в целом.

Как отмечает «КоммерсантЪ», схожую не слишком позитивную картину демонстрируют результаты опроса от Института народнохозяйственного прогнозирования РАН: по его данным, лишь 31% промышленных предприятий (минимум с 2008–2009 годов) считают, что текущий уровень продаж укладывается в пределы нормы. При этом январский «Мониторинг предприятий», публикуемый ЦБ, зафиксировал улучшение оценок текущего спроса на продукцию компаний. Ожидания же предприятий на ближайшие три месяца, впрочем, такими позитивными не были.

 

Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
