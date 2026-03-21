Очередное заседание Мурманской областной Думы состоится 24 марта
Мурманская область. Арктика (16+)21.03.26 08:00

Наступило весеннее равноденствие, или В марте в Мурманской области обновлены суточные максимумы температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 20 марта 2026 года в 17 часов 46 минуты по московскому времени наступило весеннее равноденствие. Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент пересекло небесный экватор и перешло из Южного полушария небесной сферы в Северное. В Северном полушарии Земли наступила астрономическая весна, а в Южном – осень. В эту дату день равен ночи по продолжительности. Однако, из-за рефракции атмосферы, которая «приподнимает» солнце над горизонтом, продолжительность светового дня всё-таки больше ночи.

Во второй декаде марта, благодаря активной циклонической деятельности над Северной Атлантикой, на территорию Мурманской области поступают тёплые воздушные массы. Средняя декадная температура воздуха, по предварительной оценке, в Мурманске превысит предыдущий температурный рекорд, отмечавшийся в 2015 году на 0,2-0,3°С.

А 19 марта по области были обновлены суточные максимумы: в Мурманске температура воздуха поднималась до 7,1°С (вместо 6,1°С в 2022 году), в Кандалакше – до 8,2°С (вместо 7,7°С в 2022 году), в Зашейке – до 7,0°С (вместо 6,5°С в 1972 году), в Ура-губе – до 6,2°С (вместо 5,7°С в 2022 году),в Никеле – до 6,1°С (вместо 5,9°С в 2022 году), на озерной станции Падун (п. Верхнетуломский) – до 6,7°С, повторив температурный максимум 2022 года.

21 марта Кольский полуостров находится под влиянием циклонов, смещающихся с Северной Атлантики в Гренландское и Баренцево моря. По Мурманской области ожидаются временами осадки, в отдельных районах сильный порывистый ветер. На дорогах гололедица, местами сильная

22 марта существенных изменений в погоде не ожидается.

Сегодня, 21 марта, в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами небольшие осадки. Ветер западный юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха днём +2+7°. Гололедица, местами сильная.

В Мурманске сегодня будет облачная с прояснениями погода. Временами небольшие осадки. Ветер западный, юго-западный сильный. Температура воздуха днём +3+5°. Гололедица.

22 марта по Кольскому полуострову ожидаются в отдельных районах осадки. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём +1+6°. Гололедица, местами сильная.

22 марта в Мурманске -без существенных осадков. Ветер юго-западный сильный. Температура воздуха ночью около 0°, днём +2+4°. Гололедица, местами сильная.

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
