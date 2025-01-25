Насыщенная программа и продуктивный диалог: Всероссийский форум «Малая Родина – сила России» в Мурманске объединил около 1000 представителей власти, бизнеса и экосообщества

Региональный этап II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России», который проходит в Мурманске, объединил на одной площадке около 1000 участников: представителей органов власти, промышленных предприятий, экологического сообщества, лидеров местного самоуправления и экспертов. Форум стал точкой притяжения для обсуждения актуальных вопросов экологической повестки и обмена лучшими муниципальными практиками.

В первый день, 24 января, участники погрузились в насыщенную программу. В ходе публичного диалога «Чистый Север: проект по ликвидации свалок», который состоялся в большом зале областной филармонии, эксперты рассмотрели механизмы борьбы с несанкционированными свалками, задачи муниципального земельного контроля и принимаемые меры по обращению с отходами.

Особый интерес вызвала питч-сессия «Зелёные инициативы: гранты для экологии Мурманской области», где были представлены успешные молодежные практики Мурманска, получившие грантовую поддержку. Как прозвучало во время обсуждения, подобные проекты не только укрепляют экологическую культуру, но и вдохновляют новые поколения на активное участие в защите окружающей среды.

В это же время в другом зале эксперты круглого стола говорили об особенностях создания и развития особо охраняемых природных территорий местного значения, а также сформулировали предложения для повышения эффективности взаимодействия всех уровней власти при ликвидации несанкционированных свалок. Модератором круглого стола выступила сенатор от Мурманской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Сахарова.

Мастерская муниципальных практик привлекла внимание темами экологического туризма, охраны и восстановления зеленых насаждений. На одной площадке собрались главы муниципальных образований из Москвы и Республики Марий Эл, Мурманской, Воронежской, Белгородской, Нижегородской и других областей. Участники не только обменивались опытом, но и формировали новые подходы к решению задач на местах.

«В 2024 году на территории региона успешно завершены мероприятия по технической рекультивации двух старых санкционированных свалок. Одна из них расположена в пределах города Мурманска и считалась самой крупной свалкой за полярным кругом. Она была создана в 1971 году без учета санитарных и природоохранных норм и правил и не обладала системами защиты окружающей среды от негативного воздействия. Площадь свалки составляла почти 36 га. Сейчас эта проблема решена», – подчеркнул глава Мурманска Юрий Сердечкин.

Продолжили первый день работы Форума стратегическая сессия «Муниципальный диалог» и дискуссия на тему «Экосистемы под защитой: сотрудничество ради природы», где были рассмотрены особенности создания особо охраняемых природных территорий и развитие экотуризма. Так, в Мурманской области создано 75 ООПТ. Они составляют 13,6% от площади региона.

«Мы собираемся на таких форумах, чтобы обсудить проблемы с коллегами из разных регионов, найти общие решения и поделиться лучшими практиками. Благодаря Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, этот опыт можно транслировать на федеральный уровень. Муниципальная власть находится ближе всего к людям. Именно мы должны быстро решать проблемы жителей. И когда федеральные, региональные и муниципальные органы власти работают в связке, это дает реальный результат для развития территорий, субъектов и страны в целом. В Мурманске я впервые, увидел здесь настоящую русскую зиму. Когда уезжал из Краснодарского края, там было +20, а здесь -20. Вот такая большая и удивительная у нас страна», – прокомментировал Анатолий Перепелин, глава муниципального образования Тихорецкого района Краснодарского края.

В Мурманской области также активно развивается экологический туризм и большое внимание уделяется экопросвещению, проводятся мероприятия разного масштаба – от уроков в школах до массовых субботников и экофестивалей с участием добровольцев. Эти вопросы детально обсудили на экспертной сессии, которую модерировала руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис. Она поделилась с участниками опытом работы в сфере экологии и территориального развития. В 2024 году проект Единого волонтерского центра «От родника до океана» был признан лучшим в главной добровольческой премии страны #МЫВМЕСТЕ.

«Говоря о показателях вовлечения, хочу отметить, что в прошлом году за два дня мы получили 300 заявок от желающих принять участие в восстановлении Териберского маяка, – отметила Евгения Чибис. – Мы не останавливаемся, и в 2025 году возьмём в работу Вайдагубский маяк на полуострове Рыбачий, а точнее путь к нему. Там много памятников Великой Отечественной войны, которые требуют ухода, и волонтеры их восстановят. Это будет вкладом в Год защитника Отечества».

Глава Ковдорского округа Сергей Сомов рассказал о молодежном экологическом форуме «Гиперборея – Ковдор. Перезагрузка», проведение которого стало возможным благодаря победе в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Он проводится в течение 3-х дней, участники организуют палаточный городок в живописных местах округа и пробуют свои силы в походном быте. Одно из самых ярких событий форума, по словам Сергея Сомова, – соревнования «Трейл Гипербореи». Это забег по пересеченной местности, велозаезды и соревнования по гребле на сапбордах.

«С каждым годом растет количество участников экофорума, среди которых не только жители Мурманской области, но и гости из других регионов нашей страны. В 2024 году в нем приняли участие более 350 человек — это в три раза больше, чем в 2021 году. Поэтому приглашаем всех на форум «Гиперборея – Ковдор. Перезагрузка» с 18 по 20 июля 2025 года», – сказал глава Ковдорского округа.

Кроме того, сегодня на базе ЦУРа прошли «Уроки региона». В рамках секции главы муниципальных образований и предприятий Мурманской области поделились опытом в решении экологических проблем на местном уровне.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, во второй день форума, 25 января, программа продолжится бизнес-миссиями на предприятия Кольского Заполярья. Участники посетят АО «КГМК» и политехнический колледж в Мончегорске, Кировский филиал АО «Апатит» – крупнейшее в мире предприятие по производству высокосортного фосфатного сырья и единственный производитель в России нефелинового концентрата, а также Кольскую АЭС в Полярных Зорях, которая является одной из лучших атомных станций в стране по показателям безопасности, надежности и эффективности.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/