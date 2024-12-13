Мурманская область. Арктика (16+)13.12.24 12:00
Наталья Моргунова и Иван Исак: о городском конкурсе детского творчества «Орлята Заполярья 2024-Богатырские забавы»
30 ноября в ДК Ленинского округа Мурманска состоялся городской конкурс детского творчества «Орлята Заполярья 2024-Богатырские забавы». Его участниками стали малыши 6-8 лет. Ребятишки подготовили яркие выступления, в которых изображали себя защитниками Отечества, облачившись в костюмы русских богатырей.
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Наталья Моргунова, завотделом развития и реализации социокультурных проектов Дома культуры Ленинского округа города Мурманска, и Иван Исак, победитель конкурса, рассказывают о том, как проходила подготовка к конкурсу, о его этапах, участниках и титулах, которые они завоевали.
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