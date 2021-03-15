Натурбан – настоящая изюминка Кандалакшского района и Мурманской области – Андрей Чибис

В конце прошлой недели на санных трассах кандалакшской спортивной школы прошли соревнования 61-го Праздника Севера учащихся по натурбану. В них приняли участие 50 юных саночников из Кандалакши и Кировска, которые боролись за победу в одиночных заездах и заездах двухместных экипажей.

В завершение спортивного мероприятия состоялась церемония награждения победителей и призёров в отдельных видах программы. Медали и грамоты участникам соревнований вручили глава муниципального образования городского поселения Кандалакша Кандалакшского района Михаил Павлов, председатель попечительского совета региональной спортивной федерации натурбана Евгений Никора и губернатор Андрей Чибис.

«Любой соревновательный процесс – это, конечно, праздник. Натурбан – настоящая изюминка Кандалакшского района и нашей Мурманской области. И, безусловно, мы гордимся тем, что наши спортсмены одни из лучших в мире. Считаю, что традиция должна продолжаться. Спасибо всем за активное участие в соревнованиях и пропаганду здорового образа жизни. Желаю крепкого здоровья и спортивного настроения», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона также встретился с именитыми кандалакшскими натурбанистами, их тренерами и руководством спортивной школы. Присутствующие обсудили перспективы развития санного спорта в Мурманской области, в том числе и создание новой трассы для натурбанистов.

«Необходимо не только восстановить то, что было в советское время, но и сделать ещё лучше. Проект новой трассы посмотрели, и уже сейчас заканчиваются экспертизы. Планируем завершить строительство в 2022 году. Календарь таких событий привлечёт ежегодные мировые состязания по натурбану, а это значит, что в Кандалакше начнётся другая жизнь, в том числе с точки зрения туристической привлекательности, – сказал Андрей Чибис. – Чтобы надлежащим образом готовить спортсменов к соревнованиям, приняли решение забрать школу на областной уровень, дополнительно выделив на работу спортшколы более 5 млн рублей ежегодно».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, соревнования по санному спорту (натурбану) в рамках Праздника Севера учащихся проводятся с 1992 года. Многие спортсмены – абсолютные победители в Празднике Севера учащихся – добились спортивных высот и стали многократными победителями и призёрами всероссийских и международных соревнований, заслуженными мастерами спорта России и мастерами спорта международного класса – Екатерина Лаврентьева, Иван Лазарев, Павел Поршнев, Юрий Талых, Иван Родин, Алексей Мартьянов, Станислав Ковшик и другие. Более 10 лет основу сборной команды России по натурбану составляют воспитанники спортивной школы по санному спорту города Кандалакши.