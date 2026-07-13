«Научка» поможет мурманчанам «стать» настоящими уличными художниками и заодно перечитать любимую классику, осмыслив её по-новому

18 июля в 15.00 в рамках программы «На Севере — лето» Мурманская областная научная библиотека приглашает на уникальный мастер-класс, где любой желающий сможет приобщиться к уличному искусству и стать участником стрит-арт перформанса, вдохновлённого романом Марка Твена.

Специалист научной библиотеки превратит импровизированную стену на улице Воровского в яркого персонажа, а задача участников мастер-класса — создать ростовую фигуру Тома Сойера в технике аэрозольной живописи. Освоить работу с баллончиками, маркерами, кистями и трафаретами, и по итогу создать воистину мощный арт-объект.

Для юных гостей (младше 12 лет) мероприятия подготовлена особая миссия: построить «забор Тома Сойера», который можно будет бесплатно разрисовывать мелками, маркерами или кисточками.

Мероприятие платное. (12+)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457305555%2Fac57d4174c9ef022cb