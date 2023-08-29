«Научка» приглашает на экскурсию «Мурманск. Литературные истории»

Более чем вековая история Мурманска рассказана писателями, знакомыми нам с детства. А упоминания о Мурманске встречаются в литературных произведениях намного чаще, чем можно себе представить. Не верите? А зря! Максим Горький, Константин Паустовский, Андрей Некрасов, Александр Беляев, Марина Цветаева, Михаил Булгаков…

Эти и другие имена вы услышите на экскурсии, которую проведут сотрудники Мурманской областной научной библиотеки. История столицы Арктики в сюжетах любимых писателей – что может быть интереснее? Прогулку по центру Мурманска будут сопровождать цитаты великих классиков.

Экскурсия разработана главным библиотекарем отдела краеведения, аттестованным гидом-переводчиком Алёной Бахтиной. В основе маршрута – литературный путеводитель по Мурманску, изданный доктором исторических наук, профессором Павлом Викторовичем Федоровым.

Источниками для его написания послужили поэтические произведения, очерки, рассказы, повести и романы известных писателей, в которых упоминается Мурманск.

Экскурсия состоится 2 сентября в 15.00, место встречи - главный вход Мурманской областной научной библиотеки.

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457263962%2Falbum-44573273_00%2Frev