«Научка» приглашает на фестиваль «Заповедный Мурман»

Сотрудники Мурманской областной научной библиотеки 31 января с 12.00 до 20.00 приглашает мурманчан и гостей города на фестиваль «Заповедный Мурман», посвящённый 100-летию со дня рождения орнитолога, доктора биологических наук Виталия Витальевича Бианки.

Как сообщает vk.com/murmannauchka, откроет фестиваль фильм о знаменитой династии Бианки, представителем которой является Виталий Витальевич Бианки, многие годы посвятивший Кандалакшскому государственному заповеднику и изучению мира птиц.

Мурманчан и гостей города ждут встречи со специалистами Кандалакшского государственного природного заповедника, государственного природного заповедника «Пасвик», дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области.

Участники фестиваля смогут познакомиться с заповедными местами Кольского Севера и их обитателями, совершить виртуальную прогулку по маршрутам и экологическим тропам заповедника «Пасвик», проверить свои знания о птицах и охраняемых природных территориях Мурманской области в увлекательных командных играх, проявить творческие способности на мастер-классах по росписи различных материалов и изготовлению значков.

Участники фестиваля смогут совершить и путешествие в книгохранение «Научки» и пройти по её залам и арт-объектам.

(12+)