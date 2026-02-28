«Научка» приглашает на лекцию «Творчество Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина в контексте русской и всемирной литературы»

28 февраля в 15.00 в Мурманской областной научной библиотеке рамках проекта «Открытые лекции в «Научке» состоится лекция кандидата филологических наук Марины Валентиновны Наумлюк «Творчество Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина в контексте русской и всемирной литературы».

Как отмечает vk.com/murmannauchka, художественный стиль писателя представляет сплав множества компонентов – реалистических, натуралистических, мифологических, включает фантастический гротеск и тонкий юмор, психологизм, философские размышления. Каждую его книгу сопровождает широкий литературный контекст, который начинается с античности, древних фольклорных образов, проходит через эпоху Просвещения и вступает в диалог с его современниками – Гоголем, Некрасовым, Теккереем, Диккенсом, Золя.

В дни юбилея Салтыков-Щедрин привлекает особое внимание исследователей, а значит, разрушаются многие стереотипы, касающиеся произведений великого художника. Нам ещё долго постигать смысл его наследия: он провидец! Салтыков-Щедрин близок русским людям в своем отношении к родине: «Я люблю Россию до боли сердечной и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме России».

2026 год объявлен в нашей стране Годом Салтыкова-Щедрина. Россияне отмечают 200-летие со дня рождения писателя великой трагической силы, философа, сатирика, психолога, публициста и романиста, патриота России.

Вход свободный. Зал «Развитие» (3-й этаж). (16+)

