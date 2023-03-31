«Научка» приглашает на мастер-класс по каллиграфии

1 апреля в 16.00 в Мурманской областной научной библиотеке пройдёт занятие по каллиграфии, в стиле шрифта, созданного для знаменитой трилогии Толкиена «Властелин колец» и «Хоббит».

Как пишет vk.com/murmanculture, мастер-класс позволит окунуться в атмосферу произведений английского писателя, узнать об истории создания Средиземья, почувствовать себя эльфом или хоббитом.

Участники получат навыки владения каллиграфическими перьями и обращения с жидкой тушью. Результатом мастер-класса станет создание шрифтовой композиции на крафт-бумаге, оформленной декоративными элементами.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457265148%2Fwall-139605315_22230