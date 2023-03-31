Мурманская область. Арктика (16+)31.03.23 08:40
«Научка» приглашает на мастер-класс по каллиграфии
1 апреля в 16.00 в Мурманской областной научной библиотеке пройдёт занятие по каллиграфии, в стиле шрифта, созданного для знаменитой трилогии Толкиена «Властелин колец» и «Хоббит».
Как пишет vk.com/murmanculture, мастер-класс позволит окунуться в атмосферу произведений английского писателя, узнать об истории создания Средиземья, почувствовать себя эльфом или хоббитом.
Участники получат навыки владения каллиграфическими перьями и обращения с жидкой тушью. Результатом мастер-класса станет создание шрифтовой композиции на крафт-бумаге, оформленной декоративными элементами.
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457265148%2Fwall-139605315_22230
Комментарии
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Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
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