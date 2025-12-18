«Научка» приглашает на показ фильма «По пути преподобного Варлаама Керетского»

В Мурманской областной научной библиотеке 20 декабря в 18.00 состоится показ фильма «По пути преподобного Варлаама Керетского», созданного сотрудниками Арктического музея лодки.

На встрече руководитель музея Алла Распопова и лодочный мастер Игорь Логинов расскажут участникам просмотра о том, как снимался видеоматериал, о команде отважных исследователей, которые летом 2025 года совершили морской поход по пути Варлама Керетского. На традиционных карбасе и шняке, построенных в Арктическом музее лодки, мореходы прошли по пути святого, посетив Териберку, Дальние Зеленцы, Рынду, Поной, Кашкаранцы, Кереть.

Как отмечает vk.com/murmannauchka, каждое поселение имеет свою историю: научную, культурную, исследовательскую, промысловую. Они переплетаются в видеосюжете с игривыми волнами, окутываются туманом, сопровождаются исполнением старины Александром Маточкиным.

Фильм показывает природную красоту Мурманского берега, духовное богатство его жителей и традиционные поморские лодки.

Вход свободный. (16+)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457297725%2Fab7d5447b25f495ae5