«Научка» приглашает на «Разговор у новогодней ёлки: песни из кинофильмов»

В Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке 3 января в 14.00 в зале искусств состоится виниловый вечер «Разговор у новогодней ёлки: песни из кинофильмов».

Он будет посвящён музыке из советских новогодних фильмов и мультфильмов. На грампластинках прозвучат песни из таких популярных кинокартин, как «Ирония судьбы», «Карнавальная ночь», «Чародеи» и других. Посетители узнают об истории создания песен из фильмов и мультипликационных лент.

Также будет представлена мультимедийная выставка изданий по новогодней и рождественской тематике.

Вход свободный! (12+)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457285996%2F8afe0268342424073a