«Научка» приглашает на «Творческий квартал: чудеса под ёлкой!»

14 декабря посетителей Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки ждёт насыщенная культурная программа, которая создаст праздничную атмосферу.

Гости библиотеки смогут принять участие в мастер-классах по созданию новогодних украшений и подарков, по росписи пряников, шоперов; побродить по ярмарке местных мастеров с сувенирами ручной работы; послушать лекцию преподавателя английского языка, организатора порядка, тренеров и нутрициологов; узнать из предсказаний консультанта китайской метафизики и нейросети о событиях грядущего года и ознакомиться с модными трендами 2025-го.

Завершить субботний вечер можно участием в музыкальном квизе или посещением концерта молодых мурманских музыкантов. (12+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457281431%2Falbum-139605315_00%2Frev