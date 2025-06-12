«Научка» приглашает на встречи с рок-звёздами современной литературы
Литературный редактор, обозреватель и писатель Анастасия Шевченко приглашает на встречи с финалистами премии «Большая книга» в Мурманской области.
Расписание программы творческих встреч:
13 июня – 11.00 - творческая встреча «Очарование обыденности. Разговор с писателем Дмитрием Даниловым» в Мурманском арктическом университете. Модератор — литературный обозреватель Дина Озерова.
13 июня - 13.30 - презентация нового романа Эдуарда Веркина «Сорока на виселице» в Центре современного искусства «СОПКИ.21А». Модератор — литературный обозреватель, редактор, писатель Анастасия Шевченко.
Вход свободный по предварительной регистрации — vk.cc/cMwRBe
14 июня – 13.00 — творческая встреча с литераторами Эдуардом Веркиным и Хеленой Побяржиной в Библиотеке имени Л.А. Гладиной, Апатиты. Модератор — литературный обозреватель, редактор, писатель Анастасия Шевченко.
Вход свободный. (16+)
Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-28-26.
Фото и видео: https://vk.com/clip-44573273_456240263