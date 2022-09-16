«Научка» приглашает северян на литературный диктант

29 сентября приглашаются все поклонники, любители и профессионалы в области русской литературы старше 14 лет.

К проведению мероприятия, организованному Мурманской областной научной библиотекой, уже присоединилось около 1000 площадок из 19 стран мира.

На сайте диктанта https://литдиктант.рф можно найти вопросы прошлогодней акции для подготовки и самопроверки, а с 19 сентября появится возможность увидеть все площадки и выбрать удобную рядом с домом или работой.

Vk.com/murmanculture напоминает, что диктант впервые был проведён областной научной библиотекой в 2021 году при поддержке регионального Министерства культуры. Инициатива принесла Мурманской области победу в конкурсе «Самый читающий регион».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262888%2Falbum-139605315_00%2Frev