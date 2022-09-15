«Научка» приглашает северян на презентацию книги Евгения Мироничева «Особую опасность представляет Кандалакшское направление…: боевые действия на юге Заполярья в 1941 году»
Евгений Мироничев, научный сотрудник Музея Карельского фронта, член военно-исторического клуба «Заполярный рубеж», член Российского военно-исторического общества, магистрант Мурманского арктического государственного университета.
Монография молодого исследователя посвящена малоизвестным эпизодам обороны Заполярья на Кандалакшском направлении в 1941 году. В её основу легли российские, немецкие, финские архивные материалы, а также мемуары и воспоминания.
Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, книга будет интересна краеведам, учёным-историкам, представителям поискового движения.
Встреча состоится 15 сентября в 17.00 в конференц-зале библиотеки.
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262878%2Falbum-139605315_00%2Frev