«Научка» приглашает северян погрузиться в тайны суперспособностей

20 февраля в 18.00 в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоится уникальная шоу-лекция «Суперспособности: реальность или выдумка». Иллюзионист Николай Фомушин и врач-токсиколог Алексей Водовозов проведут зрителей по тонкой грани между наукой и магией.

Как сообщает vk.com/murmanculture, участники шоу-лекции смогут увидеть феноменальные иллюзии и научные эксперименты, узнать о том, какие сверхспособности действительно существуют, проверить на себе, есть ли у вас скрытые возможности, получить ответы на вопросы о возможностях человеческого организма. (16+)

Ведущие программы: Алексей Водовозов, врач-токсиколог, научный журналист, автор книги «Пациент разумный» (Москва), и Николай Фомушин, иллюзионист, менталист, член экспертного совета Премии имени Гарри Гудини (Москва).

Мероприятие платное.

 

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457286124%2Faa4680d5f7d356e990

