Научно-исследовательские суда «Северный полюс» и «Академик Фёдоров» встретились в Арктике

Суда пересеклись у границ дрейфующего льда в море Лаптевых. Вместе они направятся к льдине, где планируется открыть дрейфующую полярную станцию «Северный полюс-42».

На льдину вертолётом доставят группу специалистов Арктического и антарктического научно-исследовательского института, которая финально примет решение о месте швартовки ледостойкой платформы и расположении научного лагеря.

«Первый этап прошёл успешно: при хорошей погоде, быстро. Начинается второй фаза экспедиции – высадка на лёд и развертывание лагеря. Далее третий, самый длительный период - работа научной дрейфующей станции», - рассказал начальник экспедиции «Северный полюс-42» Александр Ипатов.

Фото (ААНИИ): https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457246680%2Fwall-165713521_6024