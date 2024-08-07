Научно-исследовательское судно (НИС) «Профессор Бойко» приступило к комплексной траловой съёмке камчатского краба в Баренцевом море

Исследования проведут учёные Полярного филиала и центрального института Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Как сообщает пресс-служба ВНИРО, в ходе рейса будут выполнены научно-исследовательские работы по изучению особенностей и закономерностей пространственного распределения камчатского краба, аспектов его биологии, собраны количественные показатели уловов для определения индексов биомассы, численности общего и промыслового запасов, а также будут проведены комплексные океанографические и гидробиологические исследования.

Сотрудники ВНИРО получат данные об уловах и биологическом состоянии донных рыб в районах проведения работ и соберут материалы для оценки загрязнения среды обитания, биохимическких и технологических исследований.

Фото: http://vniro.ru/ru/novosti/arkhiv-za-2024-god/nis-professor-bojko-pristupilo-k-kompleksnoj-semke-202408051306