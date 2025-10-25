Научно-практический семинар «Пространство христианской психологии. Методология и смысл понимающей психотерапии Ф.Е. Василюка» состоится в «Научке»

25 октября в 12.00 в Мурманской областной научной библиотеке состоится научно-практический семинар «Пространство христианской психологии. Методология и смысл понимающей психотерапии Ф.Е. Василюка» в рамках XVIII Всероссийской научно-просветительской историко-краеведческой конференции «Феодоритовские чтения».

Фёдор Ефимович Василюк — выдающийся российский психолог и психотерапевт, доктор психологических наук, профессор, декан первого факультета Психологического консультирования, основатель первой научной школы подготовки психотерапевтов в России. Автор теории переживания и создатель уникального отечественного психотерапевтического подхода «Понимающая психотерапия», основанного на достижениях культурно-исторического и деятельностного подходов, а также на идее экзистенциально-гуманистической психологии.

Как сообщает vk.com/murmannauchka, в центре внимания участников встречи окажется методология психолога Фёдора Ефимовича Василюка. Будут рассмотрены основы его подхода, в котором научная строгость встречается с христианским взглядом на человека.

Ведущие семинара: член профессиональной Ассоциации психологов по понимающей психотерапии, консультант магистратуры по консультативной психологии МГППУ Марина Владимировна Пискунова и психолог, сертифицированный специалист в подходе «Понимающая психотерапия», член Совета Ассоциации понимающей психотерапии Екатерина Игоревна Сагидуллина. (16+)

