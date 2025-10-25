Для учёных нет невозможного: они разработали средство, восстанавливающее зубную эмаль, и вывели личинок, поедающих пластикСтраховое сообщество Мурманской области обсудило ситуацию в сфере автострахования
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)25.10.25 08:40

Научно-практический семинар «Пространство христианской психологии. Методология и смысл понимающей психотерапии Ф.Е. Василюка» состоится в «Научке»

25 октября в 12.00 в Мурманской областной научной библиотеке состоится научно-практический семинар «Пространство христианской психологии. Методология и смысл понимающей психотерапии Ф.Е. Василюка» в рамках XVIII Всероссийской научно-просветительской историко-краеведческой конференции «Феодоритовские чтения».

Фёдор Ефимович Василюк — выдающийся российский психолог и психотерапевт, доктор психологических наук, профессор, декан первого факультета Психологического консультирования, основатель первой научной школы подготовки психотерапевтов в России. Автор теории переживания и создатель уникального отечественного психотерапевтического подхода «Понимающая психотерапия», основанного на достижениях культурно-исторического и деятельностного подходов, а также на идее экзистенциально-гуманистической психологии.

Как сообщает vk.com/murmannauchka, в центре внимания участников встречи окажется методология психолога Фёдора Ефимовича Василюка. Будут рассмотрены основы его подхода, в котором научная строгость встречается с христианским взглядом на человека.

Ведущие семинара: член профессиональной Ассоциации психологов по понимающей психотерапии, консультант магистратуры по консультативной психологии МГППУ Марина Владимировна Пискунова и психолог, сертифицированный специалист в подходе «Понимающая психотерапия», член Совета Ассоциации понимающей психотерапии Екатерина Игоревна Сагидуллина. (16+)

 

 

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457295268%2Faaa3b023d877bb4573

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
-Правовая консультация (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире16:00«Полонез Огинского». Художественный фильм (16+)17:25«Вместе по России». Познавательная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Как шестидневная рабочая неделя в ноябре повлияет на зарплату - эксперт «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 31 копейку, доллар ослаб почти 30 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 и 27 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»