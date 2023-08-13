Научно-просветительская арктическая экспедиция «Ледокол знаний-2023» стартует 15 августа

На атомном ледоколе «50 лет Победы» к Северному полюсу отправятся более 80 одаренных школьников со всей страны.

IV научно-просветительская арктическая экспедиция «Ледокол знаний-2023», организованный госкорпорацией «Росатом», стартует из Мурманска 15 августа. Более 80 талантливых школьников со всей страны отправятся на атомном ледоколе «50 лет Победы» к Северному полюсу.

Как сообщает пресс-служба «Росатома», участники экспедиции — победители различных интеллектуальных конкурсов и олимпиад из 41 региона нашей страны, в частности финалисты проекта «Ледокол знаний. Homo Science Project»; победители конкурса «Атомный урок» и детских конкурсов, проведенных российскими радиостанциями; абсолютные победители всероссийского конкурса «Большая перемена-2022» в различных номинациях; победитель всероссийской олимпиады по математическому моделированию Росатома; участники образовательной программы ФГУП «Атомфлот»; победители краеведческого проекта «Юный полярник» и многие другие. К примеру, одним из участников экспедиции станет победитель I Всероссийской олимпиады по математическому моделированию (ВОММ-2022), студент магистратуры Снежинского филиала НИЯУ МИФИ Ринат Абдуллин.

В течение 10 дней участников рейса ждёт уникальная просветительская программа: мастер-классы, лекции, ток-шоу и творческие мероприятия, посвященные Арктике, атомной промышленности, достижениям науки и высоким технологиям. В ходе экспедиции юные участники пройдут по уникальному маршруту: Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск; узнают, как устроен атомный ледокол, познакомятся с его капитаном и экипажем; получат новые знания на лекциях известных ученых и популяризаторов науки. В частности, участниками рейса станут популяризатор науки, профессор НИЯУ МИФИ Владимир Решетов и шахматист, гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин.

Ориентировочная дата прибытия судна в Мурманск — 24 августа 2023 года.