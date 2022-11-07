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Мурманская область. Арктика (16+)07.11.22 10:15

Научные исследования морей на Кольском Севере начались под знаком «Персея»

Ровно 100 лет назад 7 ноября был поднят государственный флаг на первом советском научно-исследовательском судне «Персей».

Судьба «Персея» началась на архангельских верфях. Вместе со своим близнецом – шхуной «Андромеда» он должен был ходить на зверобойный промысел по северным морям, но интервенция и гражданская война не позволила реализоваться этим планам, и судно так и осталось недостроенным.

В марте 1921 года декретом Совета Народных комиссаров был учреждён Плавучий морской научный институт для планомерного исследования северных морей и земель. Сотрудниками института было принято решение переоборудовать промысловое судно в научное. Так на «Персее» были созданы 7 лабораторий, а корпус оснащён оборудованием для гидрологических и геологических работ, а также для сбора планктона и бентоса.

В 1923 году на «Персее» был поднят экспедиционный флаг, который северяне хорошо знают: на синем фоне изображено созвездие Персея. Впоследствии этот флаг стал символом Полярного института научного рыболовства и океанографии.

Как отмечает В.Н. Морозов, руководитель Мурманскстата, значимость экспедиций на первом научно-исследовательском судне «Персей» заключалась в том, что они положили начало систематическим и комплексным исследованиям Баренцева моря.

Полярный филиал ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» далеко не единственное научное учреждение региона. По числу организаций и численности персонала, выполнявших научные исследования и разработки, Мурманская область занимает 3-е место в Северо-Западном федеральном округе.

В 2021 году в регионе научными исследованиями и разработками занимались 36 организаций, включая филиалы и обособленные подразделения (в 2017 году – 30 организаций), большая часть из них – государственные.

Численность научного персонала на конец 2021 года составляла 1983 человека, 45 процентов из них – исследователи. В основном (77 процентов) они были заняты в области естественных наук.

Учёную степень доктора наук имели 93 человека, кандидата – 331.

Внутренние затраты на исследования и разработки в 2021 году составили 3,3   миллиарда рублей (почти в 1,5 раза больше, чем в 2017 году). Главным источником их финансирования являлись средства бюджетов всех уровней.

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