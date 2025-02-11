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Мурманская область. Арктика (16+)11.02.25 12:30

Научные исследования на территории Мурманской области ведут более 1800 специалистов

Мурманская область – ведущая научная база в Арктике. Развитие научно-исследовательского потенциала региона – приоритетное направление стратегического плана «На Севере – жить». Численность сотрудников, выполняющих научные исследования и разработки, составляет порядка 1800 человек, одним из ведущих научных центров на территории Мурманской области является КНЦ РАН. По количеству публикаций о результатах научных исследований арктической тематики ученые Кольского научного центра занимают второе место после МГУ, об этом вчера на оперативном совещании в правительстве Мурманской области доложила министр образования и науки Диана Кузнецова.

В 2025 году финансирование научной сферы в регионе превысит 138 млн рублей. Основными формами поддержки учёных в регионе являются гранты, премии, стипендии, для них также предусмотрены участие в программе «Свой дом в Арктике» и компенсация расходов на аренду жилья. С 2019 года мерами поддержки охвачено более 500 учёных Мурманской области.

«С 2021 года из регионального бюджета выделено 16 млн на предоставление грантов молодым учёным, поддержано 40 проектов, победителями стали 70 молодых учёных из КНЦ РАН и Мурманского арктического университета. С 2019 года получили поддержку 66 научных проектов – победителей и лауреатов конкурсов научных работ и монографий, премиями награждены более 200 наших учёных», – сообщила Диана Кузнецова.

Совместно с Российским научным фондом правительство Мурманской области с 2021 года поддерживает научные исследования по приоритетным направлениям для региона. Ежегодно финансируется 13 научно-исследовательских проектов с продолжительностью реализации до трёх лет, размер грантов составляют до 3,5 млн рублей в год.

Мурманская область участвует в федеральном проекте по созданию образовательных центров мирового уровня: НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования». Участие в проекте позволило привлечь из федерального бюджета более 160 млн рублей. Сегодня успешно функционируют три молодёжные лаборатории, за два года в них трудоустроены порядка 30 молодых учёных. На модернизацию научно-исследовательской лаборатории «Химия и технология морских биоресурсов» в Мурманском арктическом университете правительство региона дополнительно выделило 20 млн рублей, торжественное открытие лаборатории состоялось 25 января 2025 года.

Одно из наиболее значимых событий 2024 года – открытие научно-исследовательского центра на базе КНЦ РАН для исследований в области переработки труднообогатимых апатит-нефелиновых руд. Этот центр создан в рамках сотрудничества Минобрнауки, компании «ФосАгро» и Кольского научного центра, инвестиции «ФосАгро» в строительство центра составили более 500 млн рублей.

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, в Мурманской области также проходят научные мероприятия разного уровня: ежегодный региональный Форум молодых учёных, стратегическая сессия «Роль университетов в решении задач развития Арктической зоны Российской Федерации», мероприятие-спутник IV Конгресса молодых ученых, шестая встреча рабочей группы БРИКС по сотрудничеству в океанической и полярной зонах исследований. Регион уверенно становится одной из важнейших научных площадок страны благодаря своему расположению и наличию научных баз, позволяющих проводить исследования высокого уровня.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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