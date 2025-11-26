Наука в условиях полярной ночи, или В 200 км от географического Северного полюса

В условиях полярной ночи учёные осуществляют непрерывный мониторинг и комплексные исследования по семи ключевым направлениям — от атмосферы и морского льда до геофизики и гидробиологии.

Дрейфующая станция «Северный полюс-42» более 400 дней работает в высоких широтах Северного Ледовитого океана. В настоящее время экспедиция находится менее чем в 200 км от географического Северного полюса.

Как сообщает vk.com/arcticandantarctic, на льду рядом с ледостойкой платформой «Северный полюс» развернут научный лагерь, где исследователи проводят наблюдения и эксперименты.

Температура в районе станции опускается ниже -20°С, но наблюдения продолжаются без перерыва: для отбора проб учёным зачастую приходится находиться на морозе до пяти и более часов.

Несмотря на устойчивый холод и напряжённый ритм работы, участники экспедиции находят время для отдыха и общения: на платформе проходят праздники, лекции, выставки и викторины, продолжает работу собственная радиостанция, где полярники рассказывают о научных открытиях и исследованиях, книгах и фильмах.

