Навалило снега - энергетики готовятся к весенне-летнему паводку

11 марта в Мурманске состоялось заседание штаба по обеспечению безопасности энергоснабжения. Одним из вопросов стало прохождение весенне-летнего паводка.

Заместитель генерального директора – директор филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» Станислав Назаров рассказал о готовности гидростанций к пропуску паводковых вод.

— Запасы воды в снеге значительно превышают прошлогодние значения и на 1 марта в среднем по системе в 1,5 раза выше нормы и почти в 2 раза выше прошлого года. Наша задача — с учётом гидрологической обстановки обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод и работу гидротехнических сооружений в штатном режиме, — отметил Станислав Назаров.

Наибольшие снегозапасы фиксируются на озерах Имандра и Инари, в бассейнах рек Ковда и Тулома. В связи с этим прогнозируется открытие холостых водосбросов в весенне-летний период на всех каскадах ГЭС. Решение об открытии водосбросов будет приниматься в зависимости от интенсивности снеготаяния и осадков.

Для планового прохождения паводка в настоящее время ведётся регулирование уровня воды в водохранилищах ГЭС. Энергетики осуществляют непрерывный мониторинг состояния гидротехнических сооружений.