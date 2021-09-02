Навигатор добровольчества: путеводитель в технологии помощи учреждениям культуры!

В Мурманской области стартует обучающий курс «Технологии работы с добровольцами в учреждениях культуры» для сотрудников муниципальных, ведомственных, частных организаций в сфере культуры. Он позволит участникам получить базовые знания по информационной и организационной кампаниям, сопровождению добровольцев в коллективе, а также разработать базовые стандарты организации добровольческой деятельности на базе учреждения культуры.

После семинара участники разработают спектр волонтерских вакансий, в том числе в формате онлайн, которые апробируют в течении месяца с вновь привлеченными помощниками. По итогу специалисты учреждений культуры сформируют базовый пакет документов для организации взаимодействия с добровольцами.

Проект нацелен на то, чтобы помочь сотрудникам учреждений культуры увидеть потенциал от привлечения помощников, расширить сеть контактов в местном сообществе, найти единомышленников и новые точки развития культурных пространств. Ключевые этапы проекта универсальны и легко адаптируются под специфику региона и особенности работы учреждений культуры, но при этом сохраняются ключевые стандарты алгоритмов работы с волонтёрами при реализации постоянных вакансий и временных (событийных).

- Впервые мы реализовали данный проект в Республике Карелия два года назад и сейчас видим явный результат формирования сообществ волонтеров культуры, создание которых инициируют сами учреждения, открывая свои двери тем, кто хочет и готов помогать, - поделилась автор проекта Дарья Маковецкая, руководитель Карельского центра развития добровольчества.

В 2019 году проект «Навигатор добровольчества» признан одним из лучших практик в сфере развития добровольческих программ в учреждениях культуры и стал флагманским Всероссийского движения «Волонтёры культуры».

Ключевыми этапом проекта станет семинар «Технологии работы с добровольцами в учреждениях культуры», который пройдёт 4 сентябр. Место проведения: Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова. Ведущие: Ольга Петрович, специалист Ресурсного центра развития добровольчества Карелии; Подгорный Иван, специалист Ресурсного центра развития добровольчества Карелии.

Для участия в семинаре необходимо оставить заявку: vol.culture51@gmail.com

Фото: https://media73.ru/