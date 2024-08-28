Навстречу «Гольфстриму»

В администрации города Мурманска вчера состоялась пресс-конференция, на которой члены организационного комитета фестиваля «Гольфстрим» поделились подробностями о предстоящем событии. 17-й фестиваль состоится 31 августа в районе Кольского моста и обещает стать ярким спортивным и культурным мероприятием сезона.

Была представлена обновленная наградная атрибутика: медали, кубки и футболки для участников легкоатлетического пробега. Футболки будут выдаваться с 14.30 до 16.00 недалеко от старта соревнования. Основные спортивные направления фестиваля включают также пляжный волейбол, мини-футбол, сапсерфинг и заезд роллеров, беговелов и спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Особое внимание уделено заплыву, в котором примут участие 45 спортсменов из разных регионов России. Призёры заплава и пробега получат денежные сертификаты.

Как сообщает администрация города Мурманска, для обеспечения безопасности мероприятия привлечены спасатели, они будут следить за соблюдением правил, как на воде, так и на земле.

Фестиваль «Гольфстрим» не только популяризирует спорт, но и создает уникальную атмосферу для общения любителей здорового образа жизни. В этом году в программу вошли новые состязания, такие как экстремальный фитнес-челлендж «Расправь крылья», бокс и баскетбол 3х3. На площадке «Древняя Русь» все желающие смогут испытать себя в роли древнего воина и получить монетку с символикой фестиваля.

Подготовлена насыщенная культурная программа: торжественное открытие, выступления местных творческих коллективов и приглашенных звезд, интерактивные зоны, фотозоны и возможность попробовать блюда арктической кухни.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28366&page=1