Найти решения наиболее острых проблем отрасли с теми, от кого напрямую зависит судьба индустрии – продолжается работа конференции «Горнорудная промышленность России и СНГ: Строительство и Модернизация»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 23 марта в Мурманске начала работу 2-я ежегодная конференции «Горнорудная промышленность России и СНГ: Строительство и Модернизация», которая организована компанией «Восток Капитал» при поддержке ПАО «Северсталь» и правительства Мурманской области.

Открытая дискуссионная площадка с представителями регуляторных органов, генеральными и техническими директорами российских и горнодобывающих компаний, крупнейшими подрядчиками и поставщиками технологий позволяет проанализировать практические примеры работы горнодобывающих предприятий, а также выработать решения наиболее острых проблем отрасли с теми, от кого напрямую зависит судьба индустрии.

В рамках пленарного заседания конференции министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова выступила с докладом о горнорудной промышленности региона, в котором рассказала о текущем состоянии отрасли в регионе, крупных горнодобывающих предприятиях Мурманской области и важнейших инвестиционных проектах по их модернизации. Также был поднят вопрос проведения работы по импортозамещению и вводимые для организации этого процесса региональные меры поддержки.

Кроме того, с докладами по профильной сфере деятельности на пленарном заседании выступили министр природных ресурсов и экологии Магаданской области, генеральный директор АО «Олкон», генеральный директор ФГБУ ВИМС, а также представитель УК Металлоинвест и ПАО «Газпромбанк».

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, помимо пленарного заседания участники конференции приняли участие в сессиях «Технологическое развития через призму внедрения передовых практик» и «Проекты строительства горных предприятий: от геологоразведки до запуска производства», где подробно рассмотрели современные, инновационные решения для горнорудных предприятий.

Конференция продлится до 25 марта. В ходе запланированных сессий участники обсудят методы повышения эффективности на производстве, раскроют тему внедрения «зеленых технологий» и проведут круглый стол по методам переработки и обогащения руд. В завершение мероприятия состоится технический визит на Оленегорский горно-обогатительный комбинат.

«Уверена, что объединение на одной площадке большого количества ведущих специалистов отрасли определенно принесёт свои плоды и приведёт к ещё большим достижениям в промышленной отрасли не только Мурманской области, но и всей России», - отметила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/