«Назад в прошлое» вместе с археологом

30 июля в 16.30 в Мурманском областном краеведческом музее состоится тематическая экскурсия «Назад в прошлое»

Как сообщает vk.com/mokm51, современный житель Мурманской области зачастую представляет древнего обитателя Кольского края диким пещерным человеком с накидкой из шкуры и с дубиной наперевес. Однако, этот образ очень сильно отличается от реального положения дел. В действительности, это были прекрасно приспособленные к жизни в суровых условиях Заполярья люди с развитой материальной и духовной культурой.

Узнать о жизни, быте и первобытном искусстве наших древних земляков можно на тематической экскурсии, которую проведёт действующий археолог, глава Мурманской археологической экспедиции. (12+)

Фото: https://vmuzey.com/event/tematicheskaya-ekskursiya-21

https://vk.com/mokm51?z=photo-91580302_457269657%2Falbum-91580302_00%2Frev