Нажиться на фиктивной купле-продаже лома чёрных металлов не удалось

Заместителем прокурора Мурманской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ловозерского района, 1965 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием служебного положения).

В ходе расследования установлено, что мужчина, являясь мастером (начальником смены) общества с ограниченной ответственностью в поселке Ревда Ловозерского района, используя свое служебное положение в период времени с 20 мая по 6 октября 2019 года, путём оформления фиктивных договоров купли-продажи лома чёрных металлов похитил денежные средства организации в сумме более 1,2 млн рублей.

Полученными денежными средствами обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Ловозерский районный суд Мурманской области для рассмотрения по существу.

За совершенные преступления обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.