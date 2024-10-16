Назначены даты проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО г. Североморск

В администрации ЗАТО г. Североморск вчера состоялось заседание представительного органа власти. Большинством голосов принято решение о досрочном прекращении полномочий главы ЗАТО Олега Прасова. Временно обязанности руководителя муниципалитета депутаты возложили на заместителя главы флотской столицы Дениса Горбунова.

Кроме того, принято решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО. Он пройдёт в два этапа: 8 и 11 ноября. Приём документов от кандидатов продлится с 18 октября по 2 ноября 2024 года. Он будет вестись с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 16.30, в субботу и воскресенье - с 11.00 до 14.00 по адресу: ул. Ломоносова, 4, здание администрации ЗАТО г. Североморск, кабинет №44.

Как сообщает администрация ЗАТО г. Североморск, глава закрытого административно-территориального образования избирается представительным органом ЗАТО из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Для организации и проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО г. Североморск Совет депутатов решил сформировать конкурсную комиссию в количестве 12 человек: по четыре представителя от губернатора Мурманской области, министра обороны РФ и Совета депутатов ЗАТО Североморск. Окончательный состав комиссии будет определён не позднее 28 октября.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/16834-naznacheny-daty-provedenii-konkursa-po-otboru-kandidatur-na-dolzhnost-glavy-zato/#news-gal-14