Назван самый экологичный порт в России

За достигнутые в 2020 году успехи АО «Мурманский морской торговый порт» удостоено диплома в номинации «Морская стивидорная компания» конкурса Федерального агентства Морского и речного транспорта «Лидер отрасли» и признано победителем в номинации «Лучшее экологическое предприятие». В числе наиболее ярких достижений предприятия, отмеченных экспертами, стабильная работа в период пандемии, вызванной угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, и успешная реализация масштабной экологической программы. Также вымпелом «Лидер отрасли» как Морская стивидорная компания отмечен терминал АО «Дальтрансуголь» (Ванино). Награды были вручены на итоговом заседании Коллегии Росморречфлота и заседании 34-й конференции Ассоциации морских торговых портов.

«У руководства страны, администрации президента есть ясное и правильное понимание важности водного транспорта и необходимости обеспечения его опережающего развития. По составу и содержанию поручений главы государства вы, наверняка, чувствуете, что президент страны держит эти вопросы в числе приоритетных в сфере своего постоянного внимания, уверен, что так будет и впредь», - заявил, приветствуя участников и зрителей церемонии награждения, заместитель начальника Управления администрации Президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Юрчик.

Напомним, управляющей компанией АО «Мурманский морской торговый порт» и АО «Дальтрансуголь» выступает операторская компания НТК – Национальная транспортная компания, объединившая транспортные активы СУЭК и ЕвроХим.

«Высокая оценка экологической политики наших портов – результат большой комплексной работы. Мы активно внедряем наилучшие доступные технологии, которые позволят снизить техногенное воздействие портов. Полученные награды - это признание заслуг коллектива и подтверждение правильности решений, принятых и реализованных в сфере экологии, а в период угрозы распространения коронавирусной инфекции – решительные действия по защите здоровья работников и оказанная поддержка и содействие медицинским работникам регионов. Как ответственная компания мы обращаем особое внимание на экологическую безопасность и справедливые трудовые отношения на производстве», - отметил генеральный директор АО «НТК» Денис Илатовский.

Компания активно внедряет подход ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) – принципы развития, основанные на защите экологии, добросовестных отношениях с сотрудниками и клиентами и правильном корпоративном управлении. За последние 5 лет порты, входящие в транспортный холдинг, направили на природоохранные мероприятия около 5 млрд рублей. В частности, экологическая программа АО «ММТП» включает 13 проектов. В порту оборудовали и наладили работу уникальной экодиспетчерской, установили снего- и туманогенерирующие пушки, высадили сотни деревьев, кардинально изменили технологию работы погрузочных комплексов, по всему периметру терминала установили пылеветрозащитные экраны, которые выполняют не только защитную функцию, но и облагородили вид на Кольский залив, украсив городской пейзаж яркими красками. Если говорить техническим языком, вокруг производственной площадки ММТП установлено 1553 метра конструкций экранов высотой 20 метров. Общая площадь смонтированных панелей составила 27443 квадратных метра.

«Высокая оценка деятельности Мурманского морского торгового порта со стороны органов государственной власти и профессионального сообщества – это, с одной стороны, констатация достигнутого уровня, а с другой, стимул для движения вперёд. Мы продолжим эту работу, будем и дальше повышать уровень экологической ответственности порта», - отметил генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» А. Рыкованов.