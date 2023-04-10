Названы имена семей, которые будут представлять Мурманскую область в финале Всероссийского конкурса «Семья года – 2023»

Вице-губернатор Елена Дягилева провела заседание организационного комитета по определению победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года – 2023».

Всего в этом году на конкурс было подано 93 заявки, из которых в финал вышли 47 участников. В рамках мероприятия члены комиссии рассмотрели истории каждой семьи и определили победителей во всех 9 номинациях.

«В этом году конкурс проходит уже в седьмой раз. Мурманская область традиционно активно принимает участие в конкурсе: за семь лет 737 семей приняли участие в региональном этапе. И, хочу отметить, что каждый год заполярные семьи завоевывают награды на федеральном уровне. Так, в прошлом году творческая семья Агеевых из города Оленегорска стала «Золотой семьёй России», а первыми победителями от Мурманской области стала в 2017 году семья Халитовых, ставшая лучшей в номинации «Многодетная семья», – поделилась заместитель губернатора.

По итогам рассмотрения материалов, которые участники направили в адрес Министерства труда и социального развития, победителями регионального этапа стали:

- семья Лаптевых из Оленегорска в номинации «Многодетная семья»;

- семья Серденко из Мурманска в номинации «Молодая семья»;

- семья Стреловых из Зеленоборского в номинации «Сельская семья»;

- семья Порк из Снежногорска в номинации «Золотая семья России»;

- семья Молодых-Речан из Молочного в номинации «Семья – хранитель традиций»;

- семья Никифоровых из Апатитов в номинации «Лучшая творческая семья»;

- семья Черкасовых из Североморска в номинации «Спортивная семья»;

- семья Половниковых из Никеля в номинации «Приёмная семья».

Победителем в специальной номинации «Отец года» стал Павел Романенко из Мурманска.

Победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в номинациях «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России» и «Семья – хранитель традиций» примут участие во Всероссийском этапе конкурса, который состоится в Москве. По итогам проведения конкурса будет издана почётная книга «Семья года», в которой содержатся истории семей-победителей, описываются их традиции и семейные ценности.

«Наряду с федеральными мерами поддержки и программами, которые мы реализуем в рамках плана «На Севере – жить», конкурс является мощным инструментом для популяризации традиционных семейных ценностей. Истории северян, принимающих участие в «Семье года», являются лучшим примером и верным ориентиром для подрастающего поколения», – подчеркнула Елена Дягилева.

Торжественное награждение победителей Конкурса по традиции пройдёт в Мурманске в мае и будет приурочено к празднованию «Дня семьи», сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru