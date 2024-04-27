Названы имена семей-победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года – 2024»

В Мурманске состоялось заседание оргкомитета по определению победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в 2024 году.

В этом году конкурс проводится под девизом «Моя семья – моя Россия». В рамках мероприятия члены комиссии рассмотрели истории каждой семьи и определили победителей во всех 9 номинациях.

«Мурманская область уже восьмой год подряд принимает участие во всероссийском конкурсе, и за это время 839 заполярных семей поучаствовали в региональном этапе. Традиционно конкурс проходит в три этапа: муниципальный, региональный и всероссийский. В этом году на уровне муниципалитетов было подано 102 заявки, из них отобрано 47 победителей для участия в региональном этапе. И сегодня конкурсная комиссия определит лучших в каждой номинации. Отмечу, что этот конкурс особенно важен для нас в Год семьи, поскольку семьи из Мурманской области ежегодно становятся победителями в различных номинациях на всероссийском уровне», — рассказал министр труда и социального развития региона Сергей Мякишев.

По итогам оценки конкурсной комиссии победителями регионального этапа стали:

- семья Парных из Мурманска в номинации «Многодетная семья»;

- семья Чибисовых из Заозерска в номинации «Молодая семья»;

- семья Веселовых из Зеленоборского в номинации «Сельская семья»;

- семья Ефимовых из Североморска в номинации «Золотая семья России»;

- семья Меньших из Североморска в номинации «Семья – хранитель традиций»;

- семья Кочешковых-Коптевых из Никеля в номинации «Лучшая творческая семья»;

- семья Некрутенко из Кировска в номинации «Спортивная семья»;

- семья Кузнецовых-Чепелевых из Апатитов в номинации «Приемная семья».

В специальной номинации «Отец года» победу одержал Александр Чалый из Никеля.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, церемония награждения победителей конкурса пройдёт 11 мая в Мурманске на праздничном мероприятии к Международному дню семьи.

Участники регионального этапа, победившие в номинациях «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России» и «Семья — хранитель традиций», отправятся на всероссийский этап конкурса, который пройдёт в Москве. По итогам будет издана почётная книга «Семья года», в которой содержатся истории семей-победителей, их семейные ценности и традиции.

Фото: https://gov-murman.ru