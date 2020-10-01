Названы лауреаты литературной премии губернатора Мурманской области

Решением комиссии литературной премии губернатора Мурманской области имени Константина Баёва и Александра Подстаницкого определены победители конкурса молодых литераторов региона в 2020 году.

Как сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики, лауреатом премии в номинации «Проза» стал мурманчанин Григорий Шокин. В номинации «Поэзия» премия присуждена Марии Плоскинной из Мурманска. Лауреатом премии в номинации «Публицистика» стала Яна Мордвинцева из Заполярного.

Конкурсной комиссией было принято решение отметить специальным дипломом в номинации «Публицистика» мурманчанина Павла Быченкова.

Премия была учреждена в 1993 году в честь заполярных поэтов Константина Баёва и Александра Подстаницкого, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны.