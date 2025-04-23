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Мурманская область. Арктика (16+)23.04.25 17:00

Названы победители конкурса «Лыжня зовёт—2025»

Сегодня в пространстве «СОПКИ.21А» состоялось подведение итогов 54-го традиционного конкурса «Лыжня зовёт». Состязание проходило с 4 января по 13 апреля, участие в нём приняли 650 человек.

В этом сезоне помимо традиционного формата было запущено новое направление «Лыжня зовёт. Молодёжь» для мурманчан от 14 до 35 лет, которым удобнее заниматься лыжным спортом в разных уголках города-героя. Вместо паспорта лыжника, в котором количество выходов на лыжню и пройденных километров фиксировались на контрольных пунктах, расположенных на территории спорткомплекса «Снежинка», возле озер Семёновское и Большое, участники молодёжного формата записывали свои результаты в специальном мобильном приложении с сохранением GPS-трека.

Администрация города Мурманска подвела итоги конкурса «Лыжня зовёт молодёжь»:

— в категории «Личный зачет» лучшим стал Артем Зайцев,

— в категории «Семейный зачет» лучшей стала семья Татьяны Беляевой.

«Лыжня зовет — 2025»

Самыми юными участниками стали ребята из мурманских детских садов. Ребята боролись так азартно, что до последней минуты никто не мог предугадать победителя. В командном зачёте среди детских садов третье место заслужила команда детского сада №73, «серебро» отправилось к малышам из детского сада №18. Победителями, набравшим невероятные 102 балла, стали ребята из детского сада №151.

Больше всего выходов на снежные трассы в своих возрастных категориях совершили:

3-5 лет — Алиса Спичкина и Григорий Марку,

6-8 лет — Маргарита Махнорилова и Роман Жуков,

9-12 лет — Елизавета Махнорилова, Василиса Русанова и Степан Марку,

13-15 лет — Екатерина Пузыня и Алексей Кудяшев,

16-17 лет — Михаил Нечаев,

18-20 лет — Дария Клан и Алексей Ворошилов,

21-29 лет — Анастасия Степанова,

30-35 лет — Алена Марку и Андрей Кувакин,

36-45 лет — Анна Пузыня и Олег Фатеев,

женщины 46-54 лет — Евгения Федорова,

мужчины 46-59 лет — Артур Коваленко,

женщины 55-59 лет — Евгения Прохорова,

60-65 лет — Жанна Фатеева и Александр Плеханов,

66-74 лет — Ольга Малычина и Виктор Лупандин,

75-79 лет — Зинаида Яковенко, Наталья Пурнэ и Вадим Карпушов,

80-84 лет — Вера Григорьева и Сергей Шишов,

85-90 лет — Нина Полищук, Любовь Михайлова (по 46 выходов),

90+ — Юрий Царьков, 1932 года рождения (33 выхода).

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29816&page=1

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