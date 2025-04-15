Названы победители конкурсного отбора регионального проекта «Арктическая школа»

Создание оптимальных условий для обучения и развития детей – приоритетная задача стратегического плана «На Севере – жить!». За четыре года на реализацию проекта «Арктическая школа», инициированного губернатором Андреем Чибисом, из областного бюджета было направлено более 800 млн рублей, в 2025 году – ещё 200 млн рублей. За время реализации проекта появились 282 современных пространства в школах и детских садах.

В 2025 году запланировано предоставление 60 грантов в размере от 2,5 до 5 миллионов рублей. Подробнее об этом вчера на оперативном совещании в правительстве Мурманской области сообщила министр образования и науки Диана Кузнецова.

33 гранта получат школы по четырём направлениям. На создание общественных пространств (школьные столовые, спортивные залы, актовые залы) гранты по 5 млн рублей получат школа №36 г. Мурманск, школа №6 посёлка Зеленоборский, Ловозерская школа, школа №4 посёлка Умба, школа №1 ЗАТО Видяево.

По направлению «Образовательные пространства технической направленности (судостроение, создание и управление беспилотными летательными аппаратами, робототехника, технопарк)» победителями стали Мурманский политехнический лицей, Мурмашинская школа №1, школа №14 г. Апатиты, школа №1 г. Ковдор, школа №10 г. Апатиты, школа №2 ЗАТО г. Североморск, Североморский кадетский корпус, школа №269 г. Снежногорск, школа №289 ЗАТО город Заозерск, Хибинская гимназия г. Кировск, организации получат гранты по 4 млн рублей.

По направлению «Создание профильных инженерных классов» в конкурсном отборе победили гимназии №7, №1, №2, школа №49 г. Мурманск, гимназия №1 г. Полярные Зори; школа № 9 г. Заполярный, школа №8 г. Мончегорск, Кольская средняя школа, гимназия №1, школа №5 г. Апатиты, школа №10 г. Кандалакша, гимназия №1 ЗАТО г. Североморск, школа №7 г. Кировск, школа №1 г. Полярный. Победители получат гранты по 2,5 млн рублей.

Опорные площадки для подготовки школьников к олимпиадам «Уникум» появятся в 2025 году в Ревдской средней школе, лицее имени В.Г. Сизова в г. Мончегорск, гимназии №8 г. Мурманск, школе №11 ЗАТО г. Североморск, сумма грантов составит 5 млн рублей.

Гранты для детских садов в 2025 году будут предоставлены по двум направлениям. На создание пространств дошкольных образовательных организаций (спортивные и музыкальные залы, кабинеты коррекционно-развивающей работы, учебные, развивающие, игровые пространства, групповые помещения) гранты получат детские сады №123, №7, №32 г. Мурманск, детский сад №47 г. Кола, детские сады №28 , №12 г. Мончегорск, детский сад №1 пос. Никель, школа с дошкольными группами №1 ЗАТО г. Североморск, детский сад №46 г. Апатиты, детский сад №5 г. Кировск, они получат гранты по 2,5 млн рублей.

Победителями по направлению «Уникум. Малыш» стали детский сад №4 г. Кола, детские сады №91, №78, №50, №115 г. Мурманск, детский сад №15 г. Кандалакша, детский сад №2 ЗАТО город Заозерск, детский сад №15 г. Апатиты, детский сад №1 ЗАТО Видяево, детский сад №4 г. Кировск. Победители получат гранты также по 2,5 млн рублей.

В сфере дополнительного образования гранты распределены по трём направлениям. На создание учебных пространств для общеразвивающих программ по созданию и управлению беспилотными аппаратами гранты по 5 млн рублей получат Детско-юношеский центр «Ровесник» г. Кандалакша, Дом детского творчества имени А. Торцева г. Мурманск, Дом детского творчества г. Полярные Зори.

Гранты на создание учебных пространств для реализации дополнительных общеобразовательных программ в области робототехники и программирования получат Дом детского творчества №2 г. Заполярный, Первомайский дом детского творчества г. Мурманск, сумма каждого гранта – 4 млн рублей.

Победителями по направлению «Создание учебных пространств для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической направленности» стали Дом детского творчества Кольского района, Центр внешкольной работы г. Оленегорск, сумма грантов составит 3,5 млн рублей.

Соглашения с победителями конкурсного отбора заключат не позднее 12 мая. Реализация запланированных мероприятий будет находиться на постоянном контроле Министерства образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/