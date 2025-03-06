Названы победители конкурсов профессионального мастерства среди педагогов города Апатиты
В Доме детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана назвали победителей конкурсов профессионального мастерства среди педагогов нашего города.
Как сообщает пресс-служба администрации города Апатиты, в номинации «Учитель года» победила Ольга Дементеева, учитель английского языка школы №4. В номинации «Воспитатель года» – Елена Сафонова, воспитатель детского сада №58, «Коррекционный педагог» – Екатерина Елисеева, учитель-логопед детского сада №10.
Победитель конкурса среди педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» – Пигунова Инна Сергеевна, педагог дополнительного образования школы №7.
Победителями конкурса «Воспитать человека» в своих направлениях и номинациях стали:
- Юлия Самойлова, учитель информатики, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями школы №3 (направление «Навигаторы детства»);
- Юлия Ушанова, учитель начальных классов школы №3 (номинация «Педагогический дебют» по направлению «Воспитание КЛАССного коллектива»);
- Наталья Коробейникова, социальный педагог школы №4 (направление «Воспитание на повороте пути. Воспитание личностей»);
- Любовь Каморкина, учитель математики школы №7 (направление «Воспитание КЛАССного коллектива»);
- Татьяна Голубева, социальный педагог школы №10 (направление «Воспитание КЛАССного коллектива»);
В номинации «Педагогический дебют» победила Анастасия Рыжкова, воспитатель детского сада №31.
Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/521511/#&gid=1&pid=1