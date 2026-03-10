Названы регионы-лидеры по приросту зарплат в 2025 году

В целом по стране средняя зарплата в декабре достигла 139,7 тысячи рублей.

Ингушетия и Курская область возглавили рейтинг регионов России по темпам роста заработных плат в декабре 2025 года. В этих регионах доходы работников увеличились более чем на 20% по сравнению с декабрем 2024 года. Об этом пишет banki.ru со ссылкой на данные статистики.

В Ингушетии зарплаты выросли почти на 25%, в Курской области — на 21%. Третье место заняла Саратовская область с показателем 19%. Рост на 18% зафиксирован в Адыгее, Севастополе, Карачаево-Черкесии и Республике Алтай. В Дагестане средние зарплаты прибавили 17%, а в Северной Осетии, Марий Эл, Удмуртии и Тамбовской области — 16%.

Жители Крыма и Ивановской области стали получать на 15% больше, а в Еврейской автономной области, Бурятии, Мордовии, Калмыкии, Воронежской, Мурманской, Ульяновской, Ярославской областях и Алтайском крае рост составил 14%.

Расчёт среднемесячной начисленной заработной платы ведётся до вычета налогов и включает премии, бонусы, а также доходы сотрудников со сверхвысокими зарплатами.