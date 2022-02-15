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Мурманская область. Арктика (16+)15.02.22 09:00

Названы самые активные инвеступолномоченные Мурманской области по итогам января

На оперативном совещании в правительстве региона руководитель Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова представила рейтинг активности инвеступолномоченных за январь 2022 года. Оценка проводится каждый месяц среди руководителей (и их заместителей) отраслевых органов власти, городских округов, муниципальных районов и ЗАТО.

Рейтингование проводится по 12 критериям, которые учитывают инициативы по улучшению нормативно-институтской среды, деятельность, направленную на решение вопросов инвесторов.

По результатам нового рейтинга, в январе наибольшую активность показали инвеступолномоченные министерства развития Арктики и экономики, Кировска, Кандалакшского района, ЗАТО Североморска.

Светлана Панфилова отметила, что инвеступолномоченные постоянно совершенствуют подходы к работе с инвесторами. В январе прошло порядка 15 рабочих групп и совещаний по вопросам реализации инвестпроектов с участием инвеступолномоченного министерства развития Арктики и экономики. В Кировске при поддержке администрации и институтов развития открылась сувенирная лавка и были заключены соглашения с инвесторами. В Кандалакшском районе налажена связь с бизнесом через чаты и актуализирован инвестиционный паспорт муниципального образования. А в Североморске инвеступолномоченный представил материалы по потенциальному инвестпроекту в сфере общепита для формирования концепции и поиска партнёров.

«Актуальный список, а также контакты инвеступолномоченных опубликованы на Инвестиционном портале Мурманской области. Также на портале предприниматели могут дать обратную связь об опыте взаимодействия с ними», – сообщила Светлана Панфилова.

Комментируя результаты январского рейтинга глава региона отметил, что задача инвеступолномоченных – работать с конкретными проблемами предпринимателей.

«Какие бы решения не принимались на уровне области, как бы границы ТОР не расширяли или льготы не вводили, если не будет четкой работы в муниципалитетах, в том числе решения проблем, эффекта не будет. Нужно понимать, для чего нужны инвеступолномоченные: не только нормы права разъяснять, а обладать необходимым авторитетом и коммуникацией для снятия конкретных вопросов предпринимателей», – сказал губернатор Андрей Чибис.

Результаты рейтинга опубликованы на Инвестиционном портале Мурманской области https://invest.nashsever51.ru/. Оценка эффективности инвестиционных уполномоченных в исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления за февраль 2022 года будет представлена через месяц.

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