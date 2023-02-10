Названы самые популярные работодатели в сфере добычи сырья и энергетики

В рамках Рейтинга работодателей России за 2022 год эксперты hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга, выделили самые популярные у соискателей компании в отрасли «Энергетика, добыча и переработка сырья». Всего в рейтинг вошло 45 компаний из этой сферы деятельности.

В рамках Рейтинга работодателей России за 2022 год эксперты hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга, выделили самые популярные у соискателей компании в отрасли «Энергетика, добыча и переработка сырья». Всего в рейтинг вошло 45 компаний из этой сферы деятельности.

Первые позиции ожидаемо оказались у компаний, которые у всех на слуху. Так, лидером по популярности у соискателей стала «Газпром нефть»: за этого работодателя проголосовали 27,2% от всех респондентов, принимавших участие в оценке компаний отрасли. На втором месте – «СИБУР» (15%), на третьем – «РусГидро» (6,5%).

Также в десятку самых популярных у соискателей компаний из отрасли «Энергетика, добыча и переработка сырья» вошли «Газпром бурение», «Газпром недра», «Мосэнерго», «Полюс», «СУЭК», «Россети Московский регион» и «Газпром газораспределение Оренбург» (Оренбургоблгаз).

«Эти представители отрасли вкладывают большое количество ресурсов в развитие и поддержание бренда работодателя. В силу того, что ситуация на рынке сейчас не очень предсказуемая, можно опираться на Рейтинг как на подтверждение надёжности компании. Фирма-однодневка, которая не уверена в своём положении, не пройдёт ни один отборочный этап. Рейтинг — маркер того, что компания на рынке всерьёз и надолго, плюс ко всему — здесь, скорее всего, умеют заботиться о людях. Что важно — отдать голоса за понравившиеся компании могли только авторизованные пользователи hh.ru, а голосовать за своего текущего работодателя было запрещено — автоматизированная система блокировала ботов и нарушителей», — комментирует Нина Осовицкая, идеолог рейтинга, директор Бренд-центра hh.ru.

Топ-25 самых популярных работодателей в отрасли «Энергетика, добыча и переработка сырья» (по итогам Рейтинга работодателей России hh.ru за 2022 год) представлен в таблице.

Полный список финалистов и их позиции – на сайте рейтинга.