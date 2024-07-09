Называйте конкретную сумму, когда ведёте переговоры о повышении зарплатыКто больше других нуждается в новой работе этим летом в Мурманской области
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Мурманская область. Арктика (16+)09.07.24 14:00

Называйте конкретную сумму, когда ведёте переговоры о повышении зарплаты

Те, кто просит у работодателя прибавки, не называя конкретной суммы, чаще остаются без повышения. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob.ru» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения страны, имевших постоянную работу на протяжении года и более.

Повышения зарплаты в течение последнего года просили 42% работающих, что на 4 п.п. выше, чем двумя годами ранее. Мужчины обращались к работодателю за прибавкой чаще женщин (44% против 39% соответственно). Переговоры о повышении зарплаты чаще вели работающие от 25 до 34 лет (44%). Сотрудники со средним специальным образованием обращались за прибавкой чаще специалистов, закончивших вузы (46 и 39%).

Средняя величина желанной прибавки к зарплате — 20%. Средний размер реальной прибавки составил 15%, а четырём из десяти просивших отказали в повышении зарплаты.

Вести переговоры о прибавке, не называя конкретной суммы, — плохая стратегия! 56% из тех, кто не назвал точной суммы, остались на той же зарплате, а, к примеру, среди тех, кто попросил увеличить зарплату на четверть, остался без повышения только 31%.

Как готовиться к переговорам о прибавке — читайте в нашей инструкции.

Время проведения опроса: 16 июня — 4 июля 2024 года.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк»

 

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